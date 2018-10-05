Пришли выходные, вся семья погрузилась в машину и поехала: кто в торговый центр, кто на дачу, кто к родственникам... Все знают, что в России только каждый третий ребенок ездит в специальном кресле? Остальные — потенциальные жертвы: последствия столкновения на скорости всего 50 км/ч равносильны падению с четвертого этажа. А ваш любимый малыш как едет?

«За рулем.РФ» отправился в рейд и выяснил, как инспекторы ГИБДД вычисляют тех, кто возит детей не по правилам, и что сами водители думают об автокреслах. Для начала несколько цитат из авто- и родительских форумов.

В России только в 63% случаев дети младше семи лет ездят на машине в детском кресле, а те, кто старше, — только в 33%, утверждают специалисты экспертного центра «Движение без опасности». Среди самых распространенных отговорок — «мой ребенок не помещается в автокресле», «малышу там неудобно» и «гаишников вроде нет».

Образцовый детский сад

Едем на парковку к детскому саду № 1583 Головинского района Москвы. «Действуем так: видим родителей, которые привезли ребенка в сад на машине, подходим и просим показать детское кресло. Здесь учатся детки до семи лет, и, если кресла нет, родителям грозит административный штраф», — инструктирует инспектор Екатерина Шибина.

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За время «дежурства» пообщались с семью водителями. Все говорят хоть и по-разному, но об одном и том же: детей надо всегда перевозить в автокресле, ведь от этого зависит безопасность.

Задаю инспекторам вопрос: «Неужели и вправду московские автолюбители такие сознательные?» Ответ утвердительный: «Не знаю, как обстоит ситуация в других регионах, но в Москве водители в этом плане очень сознательные», — отмечает инспектор ДПС Роман Мажинский.

Впрочем, есть и другая версия, почему у детского сада не попалось ни одного нарушителя: сотрудники ГИБДД должны за несколько дней предупредить учебное учреждение о своем визите. Ну а дальше сработало сарафанное радио.

Все такие законопослушные

Для чистоты эксперимента «За рулем.РФ» с ГИБДД едет на оживленную дорогу рядом с торговым центром. Трафик плотный, однако для инспекторов не составляет особого труда вычислить в потоке нарушителя — как правило, он выдает себя сам. «Тут дело в практике: чаще всего люди начинают странно себя вести. Завидев нас, стараются уйти в крайний ряд, некоторые вообще совершают странные маневры, пытаются развернуться — мол, им вообще надо было ехать в другую сторону», — говорит Роман Мажинский.

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По словам инспектора, во время рейдов по перевозке детей он, в первую очередь, высматривает молодых женщин за рулем. За час остановили около десяти машин, три из которых были с детьми. Оказалось, что все водители соблюдают ПДД. Причины покупки детского кресла называют разные:

— Как только родила, мы сразу стали возить ребенка только в кресле. Если во время движения просто резко затормозить, без него ребенок может вылететь, — поясняет Анна.

— Мы в принципе никогда не сажали детей в машину (в семье трое детей. — Прим. ЗР), пока не приобрели автокресло. Из роддома тоже уезжали в нем. Это же безопасность наших детей. У знакомых был печальный опыт перевозки ребенка без кресла, не хотелось бы повторять, — говорит Ольга.

— Как только дети родились, мы сразу начали пользоваться детским креслом. Во-первых, за вождение без них предусмотрен штраф, во-вторых, это же дети. Купить детское кресло можно недорого — от трех тысяч. И это того стоит! — считает Юлия.

Глас невинного

Означают ли итоги полицейского рейда, что в Москве людей, пренебрегающих детским креслом, меньше, чем добросовестных водителей? Очевидно, что нет. У каждого из нас есть как минимум парочка знакомых автомобилистов, которые время от времени позволяют ребенку побеситься в салоне во время движения. И если взрослые стараются не распространяться об этом, то дети ненароком «сдают» родителей. «За рулем.РФ» поговорил с первоклассницей Верой и узнал, как ее возят родители.

— Вера, часто с родителями ездишь на машине?

— Да.

— А больше где любишь ездить — спереди или сзади?

— Спереди. Ну просто там больше все видно и интереснее.

— А если ты не пристегнешься в машине, то что тогда?

— Ругаться мама с папой точно не будут. Мама сама вообще не пристегивается.

— Как ты считаешь, а зачем люди пристегиваются в машине?

— (Задумывается) Ну… потому что так надо. Так безопаснее.

— Скажи, пожалуйста, а автокресло в машине у вас есть?

— Нет, но когда маленькая была, оно было.

По словам инспекторов, зачастую родители, не пользующиеся автокреслом, просто не верят в возможность аварии или банально не хотят думать о плохом. Мол, страшные ДТП — это история не про них, а про абстрактных героев роликов на YouTube и сводок происшествий в вечерних новостях. «Иногда граждане не используют детские автокресла по ряду простых, но вовсе не убедительных и не избавляющих их от ответственности причин: считают, что это слишком дорого, или что ребенок слишком быстро из кресла вырастет, или что несчастный случай никогда с ними не произойдет. Безответственность приводит к самым печальным последствиям — из-за ошибок родителей страдают дети», — говорит подполковник полиции Сергей Захаров.

В 2017 году в России было зарегистрировано 19 581 ДТП с участием детей до 16 лет. В них: 713 детей погибло, еще 21 136 получили ранения различной степени тяжести (источник — экспертный центр «Движение без опасности»).

12% — число ДТП с детьми от числа всех ДТП в России.

25% таких ДТП происходит из-за неосторожности детей и 75% — по вине взрослых.

Зарубежный опыт

КоАП РФ гуманен в отношении родителей, нарушающих правила перевозки детей, — штраф составляет всего 3 тыс. рублей. В Великобритании за это же нарушение придется заплатить до 500 фунтов стерлингов (около 44,7 тыс. руб.). При этом английское законодательство предусматривает более жесткие правила перевозки: ребенок должен находиться в специальном кресле, пока не достигнет 12-летнего возраста или роста свыше 135 см.

В Калифорнии (США) штраф за перевозку без автокресла ребенка, не достигшего 8-летнего возраста, достигает 475 долларов (32,8 тыс. руб.) в том случае, если водитель попался впервые. Последующее нарушение — штраф от 1055 долларов.

В столице ОАЭ перевозка детей до 4 лет без специального удерживающего устройства наказывается штрафом в 400 дирхамов (около 7,5 тыс. руб.)

Три наивных вопроса о перевозке детей

— Какое количество штрафов за отсутствие автокресла я могу получить за одну поездку? Есть ли лимит?

— Теоретически за одну поездку можно получить неограниченное количество штрафов — все зависит от того, сколько раз вы попадетесь инспекторам. Как физическое лицо, вы заплатите 3 тыс. рублей. Для должностных лиц тариф выше — 25 тыс. рублей. В случае с юридическими лицами штраф достигает 100 тысяч.

— Кто будет платить, если мы с ребенком поехали на такси, в котором не оказалось детского кресла — я или водитель?

— По закону ответственность за нарушение требований к перевозке детей несет водитель.

— Если в машине несколько детей едет без кресел, то штраф мне будет выписан на каждого в отдельности?

— В случае нарушения правил перевозки сразу нескольких детей протокол об административном правонарушении по статье 12.23 часть 3 КоАП РФ будет составлен в одном экземпляре. То есть как физическое лицо за всех детей в салоне авто вы заплатите 3 тыс. рублей; как должностное лицо — 25 тыс. рублей. В случае с юридическими лицами штраф достигает 100 тыс. рублей.

Куда посадить ребенка

В теории штрафы можно ужесточить до европейского уровня, а инспекторов ГИБДД расставить едва ли не на каждом перекрестке, однако серьезно повлиять на ситуацию может только человеческая сознательность. Вспомним социальную рекламу: куда посадить своего ребенка — в автомобильное кресло или в инвалидное, каждый решает сам. Жестокие последствия такого выбора можно легко найти в интернете. Предупреждение: в ролике ниже — реальный ужас любого родителя.

Фото: ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, Антон Новодережкин/ТАСС, depositphotos.com