УАЗ Патриот получит 6-ступенчатую механику. Китайскую

В настоящее время завод тестирует коробку передач производства китайского концерна BAIC. Кроме Патриота китайскую трансмиссию, но другого производителя, получит и коммерческий УАЗ Профи.

На самом заводе хранят гордое молчание по поводу испытаний новой коробки передач для своего внедорожника и отказываются комментировать причины, по которым тестируется новая 6-ступенчатая механика. После увеличения мощности двигателя до 150 л.с. старой 5-ступенчатой трансмиссии стало не хватать, да и расход топлива на «прямой» передаче не особо радует.

В принципе, трансмиссии (как и двигатели) — больное место всех российских автозаводов. Современных отечественных разработок нет (если не считать автомат КАТЕ для автомобилей Aurus), потому приходится прибегать к установке зарубежных аналогов. Так, например, АВТОВАЗ устанавливает на ряд моделей и модификаций двигатель и коробку передач производства Renault-Nissan, «Группа ГАЗ» подписала соглашение с концерном Volkswagen о поставках двигателей для ГАЗелей NEXT.

Вероятнее всего, УАЗ Патриот с новой механикой дебютирует во время следующего планового обновления в 2019 году, когда внедорожник должен обзавестись и автоматом.

Кроме коробки BAIC для Патриота, как пишет «Российская газета», Ульяновский автозавод готовится к тестам коммерческого грузовика Профи с 6-ступенчатой механикой производства Zhu Zhou. Собственно, тоже китайской компании.

Недавно УАЗ представил обновленный Патриот 2019 модельного года.

Ульяновский автозавод окончательно отказался от идеи производства кроссовера с несущим кузовом.

УАЗ начал экспансию в Западную Европу. Пока в ЕС будет продаваться только УАЗ Пикап, но о Патриоте местный дистрибьютор тоже задумался.

Фото: УАЗ