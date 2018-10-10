УАЗ Патриот получит 6-ступенчатую механику. Китайскую

В настоящее время завод тестирует коробку передач производства китайского концерна BAIC. Кроме Патриота китайскую трансмиссию, но другого производителя, получит и коммерческий УАЗ Профи.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

УАЗ > Профи

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

На самом заводе хранят гордое молчание по поводу испытаний новой коробки передач для своего внедорожника и отказываются комментировать причины, по которым тестируется новая 6-ступенчатая механика. После увеличения мощности двигателя до 150 л.с. старой 5-ступенчатой трансмиссии стало не хватать, да и расход топлива на «прямой» передаче не особо радует.

В принципе, трансмиссии (как и двигатели) — больное место всех российских автозаводов. Современных отечественных разработок нет (если не считать автомат КАТЕ для автомобилей Aurus), потому приходится прибегать к установке зарубежных аналогов. Так, например, АВТОВАЗ устанавливает на ряд моделей и модификаций двигатель и коробку передач производства Renault-Nissan, «Группа ГАЗ» подписала соглашение с концерном Volkswagen о поставках двигателей для ГАЗелей NEXT.

Вероятнее всего, УАЗ Патриот с новой механикой дебютирует во время следующего планового обновления в 2019 году, когда внедорожник должен обзавестись и автоматом.

Кроме коробки BAIC для Патриота, как пишет «Российская газета», Ульяновский автозавод готовится к тестам коммерческого грузовика Профи с 6-ступенчатой механикой производства Zhu Zhou. Собственно, тоже китайской компании.

Фото: УАЗ

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