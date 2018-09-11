УАЗ передумал делать компактный кроссовер. Будет, возможно, делать Aurus

Компания УАЗ (входит в Sollers) отказалась от проекта компактного безрамного кроссовера под кодовым названием 3170 в пользу инновационного транспортного средства под другим брендом. Об этом Вадим Швецов сообщил на Восточном экономическом форуме, который проходит с 11 по 13 сентября.
Он сообщил, что проект сильно изменился и, скорее всего, кроссовер будут выпускать под другим брендом.
«То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом», — передает слова Швецова РИА Новости.
До сих пор считалось, что Sollers параллельно работает над двумя проектами — нового Патриота и компактного кроссовера (моделью 3170), работы над которым начались еще четыре года назад. Даже называлась дата выпуска серийной модели — 2022 год.
- Однако интрига сохраняется, так как недавно стало известно, что продолжается работа над компактным кроссовером Aurus, который появится вслед за большим внедорожником Комендант. О нем в НАМИ говорят вскользь, но поскольку там тесно сотрудничают с Соллерсом, возможно, намекает Вадим Швецов именно на эту совместную модель.
- Есть информация, хотя и не подтвержденная официально, что УАЗ пока приостановил работы и по созданию нового Патриота.
Фото: UAZ
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