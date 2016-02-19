В проекте «Кортеж» появится маленький кроссовер. Разработка уже началась

О том, что в линейке Aurus помимо седана, лимузина и минивэна будут также большой и маленький кроссоверы, было известно давно. Однако появится новинка даже раньше, чем предполагалось.

Еще в июне 2017 года Денис Мантуров рассказал, что в планах создание в рамках продуктовой линейки «Кортеж» маленького кроссовера. Это будет бюджетный и доступный вариант автомобиля класса SUV. Ежегодно планируется выпускать около пяти тысяч таких машин, а права на производство передадут «индустриальному партнеру». Свет на этот автомобиль пролил начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко в интервью РБК.

Сначала разговор шел о полноценном кроссовере под именем Комендант. Его стилистическая разработка уже закончена, отдельные элементы сейчас дорабатывают конструкторы. Также дизайнеры плотно работают с испытателями и производственниками. Пока речь о пятиместном кроссовере, но затем «вариативность будет прорабатываться» (Ред.: появится и семиместный вариант). Черненко, в том числе, отметил, что все модели линейки Aurus будут стилистически схожи, иметь одно «лицо», чтобы сразу было видно, что они из одного семейства. И при этом каждая модель получит имя одной из башен Кремля.

Затем речь зашла и о маленьком кроссовере . Поскольку правительственный проект засекречен, о подробностях этого автомобиля главный дизайнер рассказать не мог, подтвердив лишь, что маленький кроссовер будет, он строится на той же платформе EMP, над стилем модели дизайнерское бюро уже работает. Эта машина станет самой доступной в линейке бренда Aurus.

Сейчас уже разработаны седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal. Их покажут 29 августа на Московском автосалоне. Большой кроссовер Komendant мы увидим лишь в будущем году.

покажут 29 августа на Московском автосалоне. Большой кроссовер Komendant мы увидим лишь в будущем году. Под маркой «ИЖ» также ведется разработка мотоцикла сопровождения.

Тизер: НАМИ