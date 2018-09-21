Обновленный УАЗ Патриот: ставка на комфорт

Ульяновский автозавод начал производство Патриота 2019 модельного года. Машина претерпела значительные технические изменения.

Самым заметным новшеством стала установка двигателя ЗМЗ-Про, который дебютировал на коммерческом грузовичке Профи. За счет повышения степени сжатия и изменения фаз газораспределения его удалось разогнать на 15 «лошадок»: теперь мощность составляет 150 л.с. Крутящий момент вырос с 217 до 235 Нм. На заводе говорят, что помимо прироста мощности удалось сместить пик мощности в зону средних оборотов (2500 об/мин).

Изменениям подверглась и 5-ступенчатая механическая коробка передач: была улучшена избирательность привода, уменьшены ходы рычага, а сам он теперь составной и оснащен демпфером холостого хода, снижающим вибрации. Теперь на Патриот устанавливается новое сцепление LUK, ведомый диск которого также оснащен демпфером холостого хода. Ну и не без гордости на УАЗе говорят о том, что педаль сцепления получила новую выжимную пружину, за счет чего на 20% снизилось усилие на ней.

Основная ставка при обновлении была сделана на повышение комфорта езды. Конечно, в кроссовер модернизация Патриот не превратила, но должна облагородить езду по дорогам с твердым покрытием.

Так, внедорожник получил передний мост от Профи с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками, от него же позаимствовал более жесткую рулевую трапецию с демпфером. У УАЗа Патриот 2019 модельного года новые амортизаторы по кругу, а задние 3-листовые рессоры уступили место 2-листовым, которые на 6% мягче. Толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 до 18 мм.

Из других изменений стоит отметить увеличение площади шумоизоляции моторного щита, новые уплотнители в проемах дверей, двойной уплотнитель проема багажной двери. Единственное изменение в салоне заключается в появлении поручней на передних и задних стойках.

Обновленный УАЗ Патриот будет доступен в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». Для каждой из них предлагается пакет «Экспедиция», в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.

Цены на обновленный УАЗ Патриот будут объявлены ближе к старту продаж, но дилеры уже начали принимать заказы на внедорожник.

Ульяновский автозавод окончательно отказался от идеи производства кроссовера с несущим кузовом.

УАЗ начал экспансию в Западную Европу. Пока в ЕС будет продаваться только УАЗ Пикап, но о Патриоте местный дистрибьютор тоже задумался.

Фото: УАЗ