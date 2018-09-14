УАЗы будут продавать в Западной Европе

Российский производитель внедорожников получил сертификат на партию УАЗов Пикап с битопливной силовой установкой.

Аудит, которым занималось итальянское министерство транспорта и инфраструктуры, был проведен в отношении завода. Нареканий не было найдено, и УАЗ получил право ввести в Евросоюз тысячу автомобилей.

На первом этапе продаваться автомобили будут в Италии. УАЗ Пикап оснащен 2,7-литровым двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Такая силовая установка удовлетворяет требованиям Евро-6. Любопытно, что дополнительное газобаллонное оборудование будет установлено уже в Италии.

Итальянский дистрибьютор затем хочет адаптировать к требованиям Евросоюза внедорожник УАЗ Патриот и коммерческий грузовик УАЗ Профи.

В Италии УАЗы любят и давно знают: первые автомобили сюда были экспортированы еще в 60-е годы прошлого столетия. За всю историю в Италии было продано более 13 тысяч классических УАЗов.

Ну а мы ждем появления УАЗа Патриота с автоматом.

Фото: УАЗ