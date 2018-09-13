УАЗ Патриот с автоматом: первая официальная информация

Внедорожник UAZ Patriot с автоматической коробкой передач появится в продаже в первой половине следующего года.

УАЗ рассчитывает на повышение спроса на Патриоты после появления автомата

Ульяновский автомобильный завод работает над интеграцией автоматической коробки передач в УАЗ Патриот. Планируется, что все работы будут закончены в первой половине 2019 года, после чего новая модификация внедорожника встанет на конвейер. Об этом журналистам рассказал совладелец группы Sollers Вадим Швецов.

«Работа по Патриоту находится на окончательной стадии. Следующее обновление у нас — автомат, которое должно появиться в течение нескольких месяцев. В следующем году, это будет первая половина», — рассказывает Вадим Швецов.

Поставлять автоматические трансмиссии на УАЗ будет бельгийская компания Punch. Автоматическая коробка 6L50 является совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors. Ею оснащались автомобили с продольным расположением двигателя, крутящий момент которых не превышал 490 Нм. Это, например, Cadillac CTS, Chevrolet Colorado и даже ряд моделей BMW. Коробка 6L50 зарекомендовала себя как надежный и неприхотливый агрегат.

«Отличный 6-ступенчатый гидромех. Она подошла нам, она суперадаптирована, отличная коробка. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», — цитирует RNS Вадима Швецова.

Напомним, 20 сентября начнется производство обновленного УАЗа Патриота. Внедорожник 2019 модельного года отличается более качественной шумоизоляцией, пересмотренной системой обдува салона, что позволит стеклам не запотевать, а также поручнями в проеме каждой двери для облегчения посадки в высокий автомобиль. Обновленный Патриот также получит доработанный двигатель ZMZ-Pro, мощность которого увеличена до 150 л.с., что на 15 л.с. больше, чем у предыдущей версии мотора. Также машина получит новый передний мост с открытыми кулаками, позволяющий значительно сократить радиус разворота.

Автоматическая коробка передач Punch 6L50

УАЗ Патриот является бестселлером Ульяновского автозавода. За восемь месяцев этого года, с января по август, было продано 23 576 автомобилей этой модели, стоимость которой составляет от 731,5 тыс. рублей до 1,019 млн рублей. Данный результат скромнее прошлогоднего (за тот же период) на 5%, но обновление и появление более мощного мотора и современного автомата должны исправить ситуацию.

О своих планах заменить двигатель Патриота и оснастить его автоматической коробкой на УАЗе заявили еще летом, но не указывали сроки.

Весной этого года для УАЗа Патриота тюнеры стали предлагать турбину, что заметно улучшает динамику внедорожника.

Фото: УАЗ, Punch Powertrain