УАЗ Патриот с турбиной. Каков его ресурс?

В то время как Ульяновский автозавод раскрашивает свой самый популярный внедорожник во все цвета радуги, сторонние фирмы снабжают его узлами и агрегатами, о которых действительно мечтают потребители. В частности, появилась возможность установить на двигатель Патриота турбонаддув.

С нынешним стоковым 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 134,6 л.с. Патриоту остро не хватает динамики. Производитель пока с этим ничего сделать не может (или не хочет), зато дефицит готова восполнить фирма ТД «УАЗ Моторс» из подмосковной Щербинки. Она уже навострилась прилаживать к уазовскому движку автоматическую коробку передач (услуга стоит 170 тысяч рублей), а теперь предлагает и установку турбонаддува.

Пакет улучшения динамики так и называется — «Динамика», стоит он от 100 тысяч рублей. Благодаря «улитке» Garrett GT28 мощность двигателя вырастает до 180–200 л.с., крутящий момент — до 320–340 Нм. С прокачанным «сердцем» Патриот разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд.

С заводской гарантией после таких модификаций, конечно, можно распрощаться, зато фирма дает свою — 6 месяцев или 15 тысяч км пробега. Негусто… К слову, на Патриоты с автоматом гарантия больше — год или 30 тысяч км. О каких-либо доработках шасси в связи с возросшей мощностью фирма ничего не сообщает — видимо, не за эти деньги, то есть рулить мощным Патриотом придется на свой страх и риск.

В будущем ТД «УАЗ Моторс» предложит для ульяновского внедорожника программу доработок «Агрессив», где помимо турбокомпрессора будет еще и оригинальная система газораспределения для выравнивания полки крутящего момента. Пиковая мощность при этом составит 210–230 л.с., а крутящий момент — 340–360 Нм. Стоимость пакета «Агрессив» составит от 135 тысяч рублей.

Для тех, у кого таких денег нет, фирма разработала экономичную программу чип-тюнинга «Норма» за 12 000 рублей, повышающую мощность до 155 л.с. На ресурс новая заливка ЭБУ, по идее, никак не повлияет, но ухудшит экологические характеристики мотора.

Стоковый УАЗ Патриот в апреле немного подорожал и теперь обойдется минимум в 719 000 рублей.

Также в апреле Патриот получил заводскую оранжевую модификацию для экстремальных путешествий и футбольную версию, приуроченную к чемпионату мира, который пройдет в России летом этого года.

В октябре прошлого года другое российское тюнинг-ателье General Performance разработало для Патриота стильный кузовной обвес и назвало снабженную им машину Grand Patriot.

В конце 2019 года УАЗ Патриот ждет глубокая заводская модернизация.

Фото: УАЗ, uaz-tdm.ru