УАЗы смогут заводиться при минус 50. Так, по крайней мере, обещают

Одна из компаний, входящих в госкорпорацию «Ростех», будет поставлять для российских внедорожников суперконденсаторы.

О заключении контракта отчиталась компания «Росэлектроника». Контракт предусматривает поставки суперконденсаторных модулей, обеспечивающих «гарантированный пуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до —50 градусов, что особенно важно при эксплуатации транспорта в суровых климатических условиях, в том числе за Полярным кругом», — говорится в сообщении компании.

Суперконденсаторы снижают нагрузку на АКБ и обеспечивают пуск двигателя даже при его разрядке. В отличие от обычных аккумуляторов, суперконденсатор способен практически мгновенно отдавать энергию и устойчив к перепадам температур. В «Росэлектронике» утверждают, что срок эксплуатации такого модуля составляет 12 лет.

Производить модули будут на базе «ИМЦ Концерна „Вега“» (входит в холдинг «Росэлектроника»), который выпускает суперконденсаторы для различного применения на транспорте, в производстве бытовой электроники, комплексов связи, систем жизнеобеспечения медицинских учреждений.

Фото: «Росэлектроника»

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