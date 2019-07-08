ЗМЗ выпустил опытную партию двигателей для внедорожников УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач.

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Новые двигатели для Патриотов с автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide получили новую систему охлаждения и будут иметь бензиновые и газобензиновые версии с заводскими индексами 409051.1000403–20, 409051.1000403–30 и 409052.1000403–30.

«Проект очень важен с точки зрения развития продукта, поскольку направлен на улучшение потребительских качеств, повышение надежности и конкурентных преимуществ двигателя. Осенью 2018 года было принято решение и дан старт освоению двигателей с новой системой охлаждения на программу 30 тыс. штук и двигателей под АКПП на программу 10 тыс. штук в год», — рассказал руководитель технического департамента ЗФ ООО «УАЗ» Игорь Геннадьевич Морозов.

На доработку моторов заводом было потрачено более 100 млн рублей. В конструкции двигателей появилось около 30 оригинальных деталей, среди которых сам блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, трубки, клипсы, патрубок, полый болт и т.д.

В данный момент на заводе заняты подготовкой к выпуску обновленных двигателей в промышленных масштабах. Пока же на конвейер УАЗа отправлены 25 моторов, один из которых — газобензиновый.

«Потребитель уже давно ждет автомобиль УАЗ с автоматической коробкой передач, потому что это веяние времени, и плюсом к этому проекту изменяется система охлаждения двигателя для того, чтобы было более комфортно в салоне автомобиля. Новый автомобиль с нашим двигателем необходим потребителю, что, как мы предполагаем, увеличит спрос на конечный продукт — на автомобиль и, соответственно, будет способствовать росту объемов нашего производства», — говорит операционный директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Максим Соловьев.

Новая система охлаждения сократит время прогревания двигателя и позволит быстрее нагревать воздух в салоне зимой.

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Фото: ПАО «Заволжский моторный завод»