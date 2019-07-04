Революционная универсальная коробка-автомат: начинается производство

Сумма контракта с BMW достигает 20 млрд долларов.

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Автомобили Fiat Chrysler Automobiles и BMW в скором времени будут оснащаться уникальной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8HP от ZF. Обе компании подписали с производителем коробок многомиллиардные контракты. Сумма контракта BMW достигает 20 млрд долларов. Представитель ZF также сообщил, что контракт с FCA «очень большой и не намного меньше, чем с BMW».

Четвертое поколение автоматической коробки разработано специально для электромобилей и машин с гибридными силовыми установками. В ней используется встроенный электропривод. Таким образом автопроизводителям не нужно будет без особой необходимости оснащать машины электродвигателями. Трансмиссия может устанавливаться на автомобили любого класса с любым типом привода: от городских субкомпактов до тяжелых внедорожников и кроссоверов. Единственное условие — автомобиль должен быть переднемоторным. Производство модернизированной автоматической коробки начнется в 2022 году на заводе ZF в Саарбрюккене (Германия). Позже, чтобы выполнить условия подписанных контрактов, ее выпуск наладят в США и Китае.

«Мы рады, что FCA выбрала нас в качестве поставщика трансмиссии. Это наш второй крупный заказ на новый автомат 8HP, и это подтверждает правильность нашего решения сосредоточиться на гибридных технологиях и разрабатывать привлекательные для этого сегмента продукты», — говорит генеральный директор ZF Вольф-Хеннинг Шайдер.

Новая коробка передач является дальнейшим развитием модели 8HP и может использоваться как в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, так и в гибридных приводах. Скорее всего, FCA будет оснащать новым автоматом модели с мощными моторами, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Четвертое поколение 8-ступенчатой автоматической коробки передач будет устанавливаться и на автомобили BMW. Баварская компания и ZF подписали соглашение о поставках немного раньше.

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Фото: ZF