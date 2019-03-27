Возможно ли, что тольяттинский автозавод полностью откажется от механики в пользу автомата, и обрадуются ли этому потребители? Давайте поговорим об этом. Список причин от эксперта ЗР против автоматов на Ладах не конечный — предлагаем дополнить его в комментариях.

«Давайте спросим этих конструкторов про автоматическую коробку передач — мы не можем ее сделать! Нигде и никогда — даже на правительственных машинах не можем!»



Михаил Жванецкий, «Я знаю, что такое заводить»

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Вообще-то юморист Жванецкий неправ: мы можем делать автоматические коробки передач. Не самые лучшие в мире — да, наверное. И не миллионными тиражами — это тоже верно. Но все-таки можем. И речь не о модных однодисковых роботизированных коробках передач, в основе которых по сути все та же МКП, а о классическом гидротрансформаторе.

Обернемся в прошлое: еще в 1956 году за ворота автозавода выехали первые Волги с автоматами. Встречались звери и посерьезнее — на том же МАЗе. А еще был знаменитый автобус ЛиАЗ-677 с двухступенчатой гидромеханической коробкой ЛАЗ-НАМИ. Что до серийных легковушек, то автоматов удостаивались Чайки и ЗИЛы. И, как утверждают знатоки, некоторые Волги с V—образными восьмерками под капотом.

Но в целом, конечно же, отечественных легковушек с автоматами практически нет. Возьмем тот же ВАЗ — ау-у-у... Да, сегодня выручает японская 4-ступенчатая коробка Jatco, которую можно увидеть на Датсунах и Грантах, но все-таки это, скорее, экзотика, чем повседневность. И поэтому подавляющее число вазовских нашемарок оснащено только «ручкой» (или пресловутыми роботами).

А почему? «За рулем» нашел семь (как минимум) основных причин:

У нас нет собственной отработанной конструкции АКП с гидротрансформатором. То, что можно было вылизывать в единичных экземплярах для «членовозов», не годится для массовых моделей уровня Логанов и Грант. Ни по качеству, ни по себестоимости. В оправдание можно сказать, что делать хорошие АКП умеет далеко не любой мировой автопроизводитель. При отсутствии отечественной коробки выход для ВАЗа один — «заграница». Но если за океаном введут очередную санкции, то поток коробок быстренько иссякнет. А для серийного производства это очень нехорошо. Оснащение всей вазовской продукции автоматами первым делом приведет к тому, что цены на все тольяттинские машины подпрыгнут. А сегодня основное достоинство ВАЗа — нижний ценовой диапазон, покидать который ему никак нельзя. Потому что тут же пойдут разговоры: мол, да я за такие деньги лучше… И продажи не вырастут. От вазовской продукции ждут не столько наворотов, сколько жизнестойкости и «неломучести». Дескать, я знаю, что мой костюм — не самой лучшей ткани, но зато ему сносу нет! А вот наличие АКП жизнестойкости, скорее всего, не добавит. Автомат нужен далеко не всем россиянам! Многие принципиально хотят иметь «ручку» — мол, хочу самостоятельно управлять машиной, а не доверять это какой-то гидромеханике. Так что прекращать выпуск машин «на ручке» нецелесообразно. А чем меньше объем серийной продукции, тем выше ее себестоимость. Не секрет, что «вазики» в основном выбирают не самые богатые люди, живущие часто не на проспектах, а на бездорожье, которое, как известно, у нас все еще встречается, автомату может поплохеть. И уж если машина где-то засядет, то в раскачку на автомате ей не выбраться. Поэтому оснащать все ВАЗы автоматами было бы неразумно — даже при наличии у завода такой технической возможности. Где кончается асфальт и начинаются глубинки с низинками, там народ давно привык рассчитывать только на себя. Если автомат в глуши даст дуба, то реанимировать его в местной кузнице, скорее всего, не получится. А если добраться до официалов, то ремонт окажется сопоставим с остаточной стоимостью машины.

волевым решением можно сделать многое. Вежливый намек сверху — и шестеренки будущих автоматов завращаются очень быстро. Но пока этого не произошло, аргументов в пользу того, чтобы АВТОВАЗу оставаться на «ручке», оказывается побольше.

Конечно,

Всех, у кого есть свои соображения на этот счет, приглашаем высказаться ниже в комментариях.