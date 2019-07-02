Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа — журнал За рулем

Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа

Официальный дилер УАЗа также сообщил о выходе лимитированной версии Патриота — «Edition I».

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В сентябре начнется производство УАЗа Патриота с автоматической коробкой передач 6L50 Punch Powerglide разработки концерна GM.

Сегодня бельгийский официальный дилер UAZ Belgium опубликовал первую фотографию салона внедорожника с автоматической трансмиссией. На снимке видно, что массивный рычаг коробки будет широким и коротким, больше напоминающим джойстик и очень подходящим по дизайну настоящему внедорожнику.


В продаже Патриоты с автоматическими коробками должны появиться в сентябре. Новой трансмиссией оснастят машины в комплектациях Optimum, Premium и Status. Тогда же УАЗ выпустит ограниченную серию внедорожников «Edition I», которые будут заметно отличаться от обычных версий. Всего планируется изготовить 300 особенных Патриотов.


Кузов автомобилей окрашен в темно-серый цвет, а решетка радиатора будет черной с глянцевыми и матовыми деталями. Кроме того, автомобили получат легкосплавные 18-дюймовые диски особого дизайна и специальные шильдики. Салон автомобилей отличается особыми передними креслами, обитыми комбинацией натуральной и искусственной кожи, а также особыми ковриками.


Стоимость УАЗа Патриота с автоматической коробкой передач, а также машин ограниченной серии, пока не озвучены.

Фото: facebook.com/pg/uazbelgium

Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа
Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа
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Отзывы о УАЗ Patriot (214)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

В недостатки запишу то, что днище не гладкое. Есть навесные элементы, которые можно легко сорвать или повредить на серьёзном бездорожье. Выручает разве что высокий клиренс, но без защиты все равно приходится ездить осторожно. Средний расход бензина получается что-то около 13 литров +/- что вроде ...

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