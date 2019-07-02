Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа

Официальный дилер УАЗа также сообщил о выходе лимитированной версии Патриота — «Edition I».

Материалы по теме УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В сентябре начнется производство УАЗа Патриота с автоматической коробкой передач 6L50 Punch Powerglide разработки концерна GM.

Сегодня бельгийский официальный дилер UAZ Belgium опубликовал первую фотографию салона внедорожника с автоматической трансмиссией. На снимке видно, что массивный рычаг коробки будет широким и коротким, больше напоминающим джойстик и очень подходящим по дизайну настоящему внедорожнику.

В продаже Патриоты с автоматическими коробками должны появиться в сентябре. Новой трансмиссией оснастят машины в комплектациях Optimum, Premium и Status. Тогда же УАЗ выпустит ограниченную серию внедорожников «Edition I», которые будут заметно отличаться от обычных версий. Всего планируется изготовить 300 особенных Патриотов.

Кузов автомобилей окрашен в темно-серый цвет, а решетка радиатора будет черной с глянцевыми и матовыми деталями. Кроме того, автомобили получат легкосплавные 18-дюймовые диски особого дизайна и специальные шильдики. Салон автомобилей отличается особыми передними креслами, обитыми комбинацией натуральной и искусственной кожи, а также особыми ковриками.

Стоимость УАЗа Патриота с автоматической коробкой передач, а также машин ограниченной серии, пока не озвучены.

В этом году УАЗ Патриот могут оснастить китайской 6-ступенчатой механикой.

Благодаря суперконденсаторам, Патриоты смогут заводиться в любой мороз.

Фото: facebook.com/pg/uazbelgium