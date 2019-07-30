УАЗ Патриот с автоматом: первый тест-драйв!

Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили.

Изменения в конструкции

Адаптацией трансмиссии для Патриота с автоматом занимались представители фирмы Punch — дочернего предприятия компании General Motors, которое аж с 1967 года выпускает автоматы GM. За это время собрано больше десяти миллионов коробок передач. У специалистов компании есть опыт не только производства, но и разработки АКП.

Автоматическую коробку передач Powerglide 6L50, предназначенную для УАЗа Патриот, производят на заводе во французском Страсбурге.

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Сам автомобиль также потребовал переделок. Изменили материал передних опор двигателя, а задняя опора теперь полностью оригинальная.

Доработали и систему охлаждения двигателя: отвод охлаждающей жидкости в отопитель теперь производится не из блока цилиндров, а из головки блока. В теории это должно ускорить прогрев салона на 20%. Так это или нет — узнаем зимой во время теста.

УАЗ Патриот также обзавелся новым термостатом и водяным насосом.

К слову, все эти доработки ничто не мешает перенести и на машины с механической коробкой передач. Вероятно, это будет сделано в ближайшее время.

Селектор автомата — единственный узел, который поставляют из Китая.

Кузов у Патриота с автоматом тоже имеет особенности — панель пола в районе моторного щита оригинальной формы. В отличие от версии с механической коробкой передач, тут не потребовалось отверстие под рычаг переключения. Сам автомат поставляют с завода в Страсбурге. Часть комплектующих — в первую очередь селектор АКП — из Китая. Раздаточная коробка — цепная, индийской фирмы Divgi. И никакой альтернативы. Это только для машин с механикой доступны два вида раздаток на выбор: Divgi или корейская Dymos.

УАЗ Патриот с АКП

Как едет УАЗ Патриот с автоматом?

Изменилось ли поведение Патриота с автоматом на дороге? Еще как! Новые опоры двигателя и отсутствие механической связи селектора с коробкой передач позволили значительно снизить уровень вибраций от силового агрегата. Передвигаться по городу на таком Патриоте не в пример приятнее, чем на машине с механикой.

Впрочем, некоторые фамильные черты неискоренимы: усилие, требуемое для перевода селектора автомата в другое положение, довольно приличное. На неразработанный механизм выбора это не спишешь — тестовая машина проехала уже 15 000 км.

Помимо селектора АКП УАЗ получил и обновленную мультимедиасистему — изменилось меню, улучшилась отзывчивость (хотя тут все-еще есть над чем поработать).

Конечно, разгон до 100 км/ч у такого Патриота занимает чуть больше времени, чем у версии с механикой. Но это мизерная плата за удобство управления, которое обеспечивает автоматическая коробка передач.

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Отметим, что автомат оказался довольно отзывчивым на действия водителя — вовремя меняет передачи, сами переключения происходят быстро. Хотя лаг при кик-дауне все же есть. Но все это отлично вписывается в общий характер УАЗа.

Единственное, что явно «не зашло», — автомат любит зависать на высоких оборотах при утопленной педали газа. А это не очень нравится мотору ЗМЗ-Про: тяги на верхах уже почти нет, а рев стоит оглушительный.

Дополнительных режимов работы у автомата нет — ни спортивного, ни зимнего. Лишь возможность ручного переключения.

Главный вопрос, который всех волнует, — сколько такой Патриот будет стоить, — пока остается без ответа. Но долго ждать не придется: сборка товарных машин с автоматом начнется 14 августа.





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Фото: УАЗ