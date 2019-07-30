УАЗ Патриот с автоматом: первый тест-драйв!

Изменения в конструкции
Адаптацией трансмиссии для Патриота с автоматом занимались представители фирмы Punch — дочернего предприятия компании General Motors, которое аж с 1967 года выпускает автоматы GM. За это время собрано больше десяти миллионов коробок передач. У специалистов компании есть опыт не только производства, но и разработки АКП.
Автоматическую коробку передач Powerglide 6L50, предназначенную для УАЗа Патриот, производят на заводе во французском Страсбурге.
Автоматическую коробку передач Powerglide 6L50, предназначенную для УАЗа Патриот, производят на заводе во французском Страсбурге.
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Сам автомобиль также потребовал переделок. Изменили материал передних опор двигателя, а задняя опора теперь полностью оригинальная.
Доработали и систему охлаждения двигателя: отвод охлаждающей жидкости в отопитель теперь производится не из блока цилиндров, а из головки блока. В теории это должно ускорить прогрев салона на 20%. Так это или нет — узнаем зимой во время теста.
УАЗ Патриот также обзавелся новым термостатом и водяным насосом.
К слову, все эти доработки ничто не мешает перенести и на машины с механической коробкой передач. Вероятно, это будет сделано в ближайшее время.
Селектор автомата — единственный узел, который поставляют из Китая.
Селектор автомата — единственный узел, который поставляют из Китая.
Кузов у Патриота с автоматом тоже имеет особенности — панель пола в районе моторного щита оригинальной формы. В отличие от версии с механической коробкой передач, тут не потребовалось отверстие под рычаг переключения. Сам автомат поставляют с завода в Страсбурге. Часть комплектующих — в первую очередь селектор АКП — из Китая. Раздаточная коробка — цепная, индийской фирмы Divgi. И никакой альтернативы. Это только для машин с механикой доступны два вида раздаток на выбор: Divgi или корейская Dymos.
УАЗ Патриот с АКП
УАЗ Патриот с АКП
Как едет УАЗ Патриот с автоматом?
Изменилось ли поведение Патриота с автоматом на дороге? Еще как! Новые опоры двигателя и отсутствие механической связи селектора с коробкой передач позволили значительно снизить уровень вибраций от силового агрегата. Передвигаться по городу на таком Патриоте не в пример приятнее, чем на машине с механикой.
Впрочем, некоторые фамильные черты неискоренимы: усилие, требуемое для перевода селектора автомата в другое положение, довольно приличное. На неразработанный механизм выбора это не спишешь — тестовая машина проехала уже 15 000 км.
Помимо селектора АКП УАЗ получил и обновленную мультимедиасистему — изменилось меню, улучшилась отзывчивость (хотя тут все-еще есть над чем поработать).
Помимо селектора АКП УАЗ получил и обновленную мультимедиасистему — изменилось меню, улучшилась отзывчивость (хотя тут все-еще есть над чем поработать).
Конечно, разгон до 100 км/ч у такого Патриота занимает чуть больше времени, чем у версии с механикой. Но это мизерная плата за удобство управления, которое обеспечивает автоматическая коробка передач.
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Отметим, что автомат оказался довольно отзывчивым на действия водителя — вовремя меняет передачи, сами переключения происходят быстро. Хотя лаг при кик-дауне все же есть. Но все это отлично вписывается в общий характер УАЗа.
Единственное, что явно «не зашло», — автомат любит зависать на высоких оборотах при утопленной педали газа. А это не очень нравится мотору ЗМЗ-Про: тяги на верхах уже почти нет, а рев стоит оглушительный.
Дополнительных режимов работы у автомата нет — ни спортивного, ни зимнего. Лишь возможность ручного переключения.
Главный вопрос, который всех волнует, — сколько такой Патриот будет стоить, — пока остается без ответа. Но долго ждать не придется: сборка товарных машин с автоматом начнется 14 августа.
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Фото: УАЗ