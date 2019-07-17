УАЗ объявляет всенародные тесты Патриота с АКП — журнал За рулем

УАЗ объявляет всенародные тесты Патриота с АКП

Испытать внедорожник с автоматической коробкой сможет любой желающий в период с 29 июля по 14 августа.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа

Покупатели и фанаты марки смогут протестировать УАЗ Патриот с автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide задолго до начала продаж новой версии автомобиля.

Компания объявила, что с 29 июля до 14 августа УАЗ Патриот с автоматом будет доступен для всенародного тест-драйва в дилерских центрах бренда, расположенных в семи крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже.

Все эти города находятся на пути большого автопробега УАЗа Патриота с АКП от Ульяновска до Баку, который также станет ресурсным испытанием внедорожника. В результате автомобиль должен преодолеть более 10 тыс. км дорог разного типа и в разных режимах. Наблюдать за пробегом можно будет на специальной интерактивной карте и читая посты в социальных сетях, на официальных страничках УАЗа.


«Маршрут следующий: Ульяновск — Казань (30 июля) — Нижний Новгород (01 августа) — Санкт-Петербург (03 августа) — Москва (06 августа) — Воронеж (09 августа) — Ростов-на-Дону (11 августа) — Краснодар (12 августа) — Баку. У вас будет шанс сравнить УАЗ Патриот с автоматом и механикой, возможность высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода (часть обязательно опубликуем) и получить памятный брендированный подарок», — говорится в сообщении завода.

По прибытии двухпедального УАЗа в ваш город вы сможете легко найти его у дилера УАЗа и пройти тест-драйв машины. Записаться на тест-драйв можно заранее. Другой вариант — встретить Патриота с АКП в пути.

«Вы можете „поймать“ Патриот во время движения, отследив его на интерактивной карте, и пройти тест-драйв прямо на месте», — обещают представители завода.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (215)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Универсал во всём. Ездить по городу хватает монопривода, что позволяет хоть немного экономить топливо. А вот если на дачу ехать, на рыбалку или куда угодно, где уже нет ровного покрытия, там переключаюсь на все 4 колеса. Комфорт в норме, правда, для этого пришлось брать самую дорогую комплектацию...

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