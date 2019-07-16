Тест на внимание: что не так на фото нового УАЗа Патриот? — журнал За рулем

Тест на внимание: что не так на фото нового УАЗа Патриот?

УАЗ опубликовал первое официальное изображение обновленного Патриота.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Фото Патриота с автоматической коробкой опубликовал дилер УАЗа

Компания начала подогревать интерес автомобилистов к новинке, публикуя ее снимки на официальных страничках в соцсетях.

На снимке с подписью «Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?» заметны две, а не три педали. Рычаг АКП при этом не виден, но мы публиковали его шпионскую фотографию ранее.

До дня премьеры новой модификации УАЗа Патриота, оснащенного автоматической коробкой передач, осталось недолго. Выпуск автомобилей УАЗ с автоматической трансмиссией намечен на сентябрь этого года. Тогда же автомобиль поступит в продажу.


Оснащаемые новой коробкой передач 6L50 Punch Powerglide автомобили УАЗ Патриот получат также модернизированный двигатель ЗМЗ, который отличается новой системой охлаждения.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (215)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Комментарий:

Плавные обводы кузова, модная оптика с led контуром и противотуманками, легкосплавные диски, резина с высоким профилем. Авто выглядит дороже, чем есть на самом деле. В своём классе Патриот бьёт конкурентов более доступной ценой. А в аналогичном ценовом диапазоне предлагает более богатый набор фун...

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