Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв

Что приобрела Лада XRAY Cross вместе с новой коробкой передач и чего лишилась, выяснил эксперт «За рулем». Спойлер: клиренс остался прежний, а расход топлива снизился.

— И с какого раза она завелась? С десятого?

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От неожиданности я чуть не выронил вещи, которые укладывал в багажник Иксрея на парковке калининградского аэропорта. Дама с сыном лет двадцати продолжили в том же духе:

— Как на таком можно ездить? Зачем позориться?

— И что же в ней такого ужасного?

— Ну это ж не машина, это Лада!

Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.

Ну что, вариаторный XRAY Cross, способен ты чем-нибудь удивить?

Лада XRAY Cross 1.6 CVT Длина / ширина / высота / база 4171 / 1810 / 1645 / 2592 мм

Объем багажника (VDA) 361/1207 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с

Максимальная скорость 162 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑92 / 50 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л/100 км

Трансмиссия передний привод; CVT

Старый новый друг

Японский вариатор Jatco хорошо знакóм — его ставят на Renault Stepway и Kaptur. Работает он в паре с ниссановским мотором HR16 объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Больше всего времени (около шести месяцев) ушло на подбор калибровок: XRAY Cross тяжелее, у него колеса другой размерности. Спортивных или зимних режимов у вариатора нет — только возможность ручного переключения квазипередач. Силовой диапазон передаточных отношений такой же, как у Renault, - от 3,87 до 0,53. Система охлаждения интегрирована в систему охлаждения двигателя.

В паре с вари­атором работает ниссановский двигатель HR16 мощностью 113 л.с. Калибровки позволяют лить 92‑й бензин. А Renault требует 95‑го.

Вариатор Jatco JF015Е с клиноременной передачей и двухступенчатым планетарным редуктором хорошо знакóм нам по другим моделям концерна, в первую очередь по Renault серии Stepway и переднеприводному Каптюру.

Вы же помните, что Logan и Sandero Stepway с этим вариатором потеряли 20 мм клиренса? Вазовцев такой расклад не устроил. Еще при разработке Кросса, у которого передняя подвеска отличается от подвески обычного Иксрея, они знали, что появится версия с вариатором. Потому — иной подрамник и переработанные опоры двигателя, позволившие сохранить дорожный просвет 215 мм. Полез с рулеткой под днище и намерил 210 мм: близко к правде!

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Перенастраивать подвеску не пришлось. Конечно, вариатор нелегкий — более 70 кг, но 1,6‑литровый двигатель легче вазовского 1.8. В итоге силовая установка тяжелее всего на 13 кг. Изменения внесли лишь в правый привод — появилась дополнительная опора, чтобы автомобиль не уводило в сторону при динамичном разгоне.

Интерьер прежний, но явно чего-то не хватает… Стоп! А где шайба системы Lada Ride Select? Ее нет и не будет. Выбор режимов движения останется прерогативой Кроссов с механикой. Полного привода Ride Select не заменяет, но настройки акселератора и степень допустимой пробуксовки менять умеет, и порой это помогает. Впрочем, электроника всё равно будет беречь вариатор, а отключенная противобуксовочная система автоматически оживает на 55 км/ч. Так что невелика потеря.

На экране мультимедийной системы появилась маленькая, но очень приятная надпись: Apple CarPlay. Штатная мультимедийка теперь умеет «зеркалить» смартфоны на iOs и Android. В отличие от шайбы Lada Ride Select, эта опция появится на всех Иксреях.

Тише едешь…

Понять, что мотор заведен, можно лишь по тахометру. Связка мотора HR16 с вариатором генерирует на порядок меньше вибраций и звуков, чем вазовский мотор с механикой.

Первые минуты я подсознательно тянусь к селектору — привык к редакционному Кроссу на «ручке». Для города 113‑сильный мотор и CVT — практически идеальное сочетание. Динамики хватает, нет дерганий на старте и растянутых переключений, как у робота АМТ. А расход 92‑го бензина плавает вокруг 9 л/100 км.

Интерьер тот же — если не считать селектора вариатора, двух педалей вместо трех и отсутствия шайбы выбора режимов.

Блок кнопок обогрева лобового стекла и сидений переехал в центр, на место шайбы системы Lada Ride Select, которой у машин с вариатором нет.

Зимнего или спортивного режима работы у вариатора нет. Только ручной — с шестью квазиступенями. Селектор удобный.

Отныне мультимедийная система умеет «зеркалить» смартфоны через приложение Apple CarPlay или Android Auto.



Напрасно вазовские инженеры опасались, что при активном старте машину будет уводить в сторону, - разгон вялый. В спринте до 100 км/ч вариаторный XRAY проигрывает полторы секунды. Но в удобстве управления тягой это, наверно, самая дружелюбная Лада.

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В кикдауне вариатор оперативно уходит вниз. Задержки есть, но не драматичные. Кроме того,CVT еще и снизил топливный аппетит. Не вру: машина с вариатором экономичнее — 8,5 л/100 км в смешанном цикле. Ведь минимальное передаточное отношение меньше и главная пара «длиннее». ­Поэтому на 100 км/ч тахометр показывает 2000 об/мин вместо трех тысяч на машине с механической коробкой. Меньше оборотов — меньше шума. Но тут другая напасть: вдруг стало слышно шум ветра в районе наружных зеркал, чего на Иксрее с механикой я не замечал.

Сворачиваю на ухабистую грунтовку. Даже в грузовой колее я почти не трусь брюхом, только изредка чиркаю защитой — хорошо, что сохранили клиренс! Но в песке XRAY стал закапываться. Ехать внатяг не дают дорожные шины, а пробуксовка ограничена — электроника бережет вариатор.

Та же история в грязи: ее надо брать ходом, с активной пробуксовкой, но не быстрее 55 км/ч, на которых противобуксовочная система просыпается и отрубает тягу. В общем, машине с механикой вариаторная Лада вне дороги проигрывает.

Лада XRAY Cross 1.6 CVT

Удачная ниша

Даже несмотря на менее быстрый разгон и ограничения вне дорог, XRAY Cross CVT мне нравится. Он удачно попадает в нишу между откровенно простыми Логаном/Сандеро и ощутимо более дорогими корейскими машинами.

XRAY c вариатором на 50 тысяч дороже «механического». Чего еще желать? Только если Весты с таким же вариатором. И она появится — уже в этом году!

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Фото: АВТОВАЗ