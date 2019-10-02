Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв

— И с какого раза она завелась? С десятого?
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От неожиданности я чуть не выронил вещи, которые укладывал в багажник Иксрея на парковке калининградского аэропорта. Дама с сыном лет двадцати продолжили в том же духе:
— Как на таком можно ездить? Зачем позориться?
— И что же в ней такого ужасного?
— Ну это ж не машина, это Лада!
Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
Ну что, вариаторный XRAY Cross, способен ты чем-нибудь удивить?
Лада XRAY Cross 1.6 CVT
Длина / ширина / высота / база 4171 / 1810 / 1645 / 2592 мм Объем багажника (VDA) 361/1207 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с Максимальная скорость 162 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л/100 км Трансмиссия передний привод; CVT Старый новый друг Японский вариатор Jatco хорошо знакóм — его ставят на Renault Stepway и Kaptur. Работает он в паре с ниссановским мотором HR16 объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Больше всего времени (около шести месяцев) ушло на подбор калибровок: XRAY Cross тяжелее, у него колеса другой размерности. Спортивных или зимних режимов у вариатора нет — только возможность ручного переключения квазипередач. Силовой диапазон передаточных отношений такой же, как у Renault, - от 3,87 до 0,53. Система охлаждения интегрирована в систему охлаждения двигателя. В паре с вариатором работает ниссановский двигатель HR16 мощностью 113 л.с. Калибровки позволяют лить 92‑й бензин. А Renault требует 95‑го.
В паре с вариатором работает ниссановский двигатель HR16 мощностью 113 л.с. Калибровки позволяют лить 92‑й бензин. А Renault требует 95‑го.
Вариатор Jatco JF015Е с клиноременной передачей и двухступенчатым планетарным редуктором хорошо знакóм нам по другим моделям концерна, в первую очередь по Renault серии Stepway и переднеприводному Каптюру.
Вариатор Jatco JF015Е с клиноременной передачей и двухступенчатым планетарным редуктором хорошо знакóм нам по другим моделям концерна, в первую очередь по Renault серии Stepway и переднеприводному Каптюру.
Вы же помните, что
Logan и Sandero Stepway с этим вариатором потеряли 20 мм клиренса? Вазовцев такой расклад не устроил. Еще при разработке Кросса, у которого передняя подвеска отличается от подвески обычного Иксрея, они знали, что появится версия с вариатором. Потому — иной подрамник и переработанные опоры двигателя, позволившие сохранить дорожный просвет 215 мм. Полез с рулеткой под днище и намерил 210 мм: близко к правде!
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Перенастраивать подвеску не пришлось. Конечно, вариатор нелегкий — более 70 кг, но 1,6‑литровый двигатель легче вазовского 1.8. В итоге силовая установка тяжелее всего на 13 кг. Изменения внесли лишь в правый привод — появилась дополнительная опора, чтобы автомобиль не уводило в сторону при динамичном разгоне.
Интерьер прежний, но явно чего-то не хватает… Стоп! А где шайба системы Lada Ride Select? Ее нет и не будет.
Выбор режимов движения останется прерогативой Кроссов с механикой. Полного привода Ride Select не заменяет, но настройки акселератора и степень допустимой пробуксовки менять умеет, и порой это помогает. Впрочем, электроника всё равно будет беречь вариатор, а отключенная противобуксовочная система автоматически оживает на 55 км/ч. Так что невелика потеря.
На экране мультимедийной системы появилась маленькая, но очень приятная надпись: Apple CarPlay. Штатная мультимедийка теперь умеет «зеркалить» смартфоны на iOs и Android. В отличие от шайбы Lada Ride Select, эта опция появится на всех Иксреях.
Тише едешь…
Понять, что мотор заведен, можно лишь по тахометру. Связка мотора HR16 с вариатором генерирует на порядок меньше вибраций и звуков, чем вазовский мотор с механикой.
Первые минуты я подсознательно тянусь к селектору — привык к редакционному Кроссу на «ручке».
Для города 113‑сильный мотор и CVT — практически идеальное сочетание. Динамики хватает, нет дерганий на старте и растянутых переключений, как у робота АМТ. А расход 92‑го бензина плавает вокруг 9 л/100 км. Интерьер тот же — если не считать селектора вариатора, двух педалей вместо трех и отсутствия шайбы выбора режимов.
Интерьер тот же — если не считать селектора вариатора, двух педалей вместо трех и отсутствия шайбы выбора режимов.
Блок кнопок обогрева лобового стекла и сидений переехал в центр, на место шайбы системы Lada Ride Select, которой у машин с вариатором нет.
Блок кнопок обогрева лобового стекла и сидений переехал в центр, на место шайбы системы Lada Ride Select, которой у машин с вариатором нет.
Зимнего или спортивного режима работы у вариатора нет. Только ручной — с шестью квазиступенями. Селектор удобный.
Зимнего или спортивного режима работы у вариатора нет. Только ручной — с шестью квазиступенями. Селектор удобный.
Отныне мультимедийная система умеет «зеркалить» смартфоны через приложение Apple CarPlay или Android Auto.
Отныне мультимедийная система умеет «зеркалить» смартфоны через приложение Apple CarPlay или Android Auto.
Напрасно вазовские инженеры опасались, что при активном старте машину будет уводить в сторону, - разгон вялый. В спринте до 100 км/ч вариаторный XRAY проигрывает полторы секунды. Но в удобстве управления тягой это, наверно, самая дружелюбная Лада.
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В кикдауне вариатор оперативно уходит вниз. Задержки есть, но не драматичные. Кроме того,CVT еще и снизил топливный аппетит. Не вру: машина с вариатором экономичнее — 8,5 л/100 км в смешанном цикле. Ведь минимальное передаточное отношение меньше и главная пара «длиннее». Поэтому на 100 км/ч тахометр показывает 2000 об/мин вместо трех тысяч на
машине с механической коробкой. Меньше оборотов — меньше шума. Но тут другая напасть: вдруг стало слышно шум ветра в районе наружных зеркал, чего на Иксрее с механикой я не замечал.
Сворачиваю на ухабистую грунтовку. Даже в грузовой колее я почти не трусь брюхом, только изредка чиркаю защитой — хорошо, что сохранили клиренс! Но в песке XRAY стал закапываться. Ехать внатяг не дают дорожные шины, а пробуксовка ограничена — электроника бережет вариатор.
Та же история в грязи: ее надо брать ходом, с активной пробуксовкой, но не быстрее 55 км/ч, на которых противобуксовочная система просыпается и отрубает тягу. В общем,
машине с механикой вариаторная Лада вне дороги проигрывает. Лада XRAY Cross 1.6 CVT
Лада XRAY Cross 1.6 CVT
Удачная ниша
Даже несмотря на менее быстрый разгон и ограничения вне дорог, XRAY Cross CVT мне нравится. Он удачно попадает в нишу между откровенно простыми Логаном/Сандеро и ощутимо более дорогими корейскими машинами.
XRAY c вариатором на 50 тысяч дороже «механического». Чего еще желать? Только если Весты с таким же вариатором. И она появится — уже в этом году!
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Фото: АВТОВАЗ