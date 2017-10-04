Не зашло! — производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится — журнал За рулем

Не зашло! — производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится

Покупают Весты с роботом вяло, кроме того, скоро на российском рынке должны появиться машины с вариатором.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Ладу Весту с «роботом» покупают. Но как-то не очень

Согласно недавно опубликованной статистике, на долю продаж Вест с АМТ (автоматизированной трансмиссией или «роботом») приходится только 9%.

Знают это и на АВТОВАЗе: как сообщает интернет-издание Lada Online, дилеры распродают последние автомобили, производство их снижено, а скоро и вовсе будет остановлено. Все ждут выхода машин с вариатором, и тогда коробок будет две — механика и вариатор.

Однако полностью отказываться от робота не собираются, его оставят на Гранте и Датсунах.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис недавно сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Lada Vesta с CVT (вариатором) появится в продаже в ближайшие месяцы. Этот же вариатор (Jatco) ставят на XRAY Cross, Renault Stepway и Kaptur.

Фото: Константин Якубов/«За рулем»

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Отзывы о LADA Vesta (25)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Почти 3 года в пользовании (пробег 55к), кроме ТО ни копейки не вложил.

Недостатки:

Сборка салона могла быть и по-качественней. НЕ БЕРИТЕ РОБОТ, он ужасный, и ненадёжный. На механике вообще нет проблем

Комментарий:

Если не пугаетесь МКПП, можно брать.

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