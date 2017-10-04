Покупают Весты с роботом вяло, кроме того, скоро на российском рынке должны появиться машины с вариатором.

Согласно недавно опубликованной статистике, на долю продаж Вест с АМТ (автоматизированной трансмиссией или «роботом») приходится только 9%.

Знают это и на АВТОВАЗе: как сообщает интернет-издание Lada Online, дилеры распродают последние автомобили, производство их снижено, а скоро и вовсе будет остановлено. Все ждут выхода машин с вариатором, и тогда коробок будет две — механика и вариатор.

Однако полностью отказываться от робота не собираются, его оставят на Гранте и Датсунах.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис недавно сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Lada Vesta с CVT (вариатором) появится в продаже в ближайшие месяцы. Этот же вариатор (Jatco) ставят на XRAY Cross, Renault Stepway и Kaptur.

Lada Vesta с вариатором получит и новый мотор.

Фото: Константин Якубов/«За рулем»