Lada Vesta с вариатором получит новый мотор

Оснащаться вариатором будут Лады Весты как в кузове седан, так и в кузове универсал. Напомним, скоро новинка поступит в продажу.

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На сайте Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на Ладу Весту. В документ были добавлены изменения, касающиеся версии с вариатором Jatco.

Напомним, что этой коробкой передач недавно начали оснащать Ладу XRAY Cross, где она сочетается с французским мотором.

Французский атмосферный двигатель Renault H4M (известный как Nissan HR16DE) теперь получит и Vesta. Его объем составляет 1,6 литра, а мощность достигает 113 л.с. при 5500 об/мин. Пик крутящего момента достигает 152 Нм при 4000 об/мин. Кстати, этим же агрегатом оснащается и купеобразный кроссовер Renault Arkana.

В полученном ОТТС указано, что вариатор с гидротрансформатором Jatco предусмотрен для версии GF?440, где знак «?» — это буквы «L» и «K», то есть седан и универсал. Таким образом, новый вариатор, как и новый мотор, получат несколько версий модели. Не исключено, что получат новую связку и внедорожные версии Cross. Без вариатора останется только Vesta Sport, оснащаемая исключительно 1,8-литровым мотором, и двутопливная CNG. Механическая коробка передач для двигателя Н4М (HR16) не предусматривается.

Также в ОТТС указывается новый глушитель шума впуска Н941, пара новых блоков управления и новые воздушные фильтры ТКА и Н940 с сухим бумажным элементом, но это касается других версий модели, не оснащенных вариатором.

Узнать о том, как ведет себя связка вариатора Jatco с двигателем Н4М (HR16), можно здесь, на примере Лады XRAY Cross.

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