5 главных вопросов (и ответов) про Ладу XRAY Cross с вариатором

Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться.

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На новой версии Лады XRAY Cross вариатор работает в паре с хорошо знакомым ниссановским двигателем HR16 рабочим объемом 1,6 л и мощностью 113 л. с. Такая же силовая установка у Renault Kaptur и семейства Stepway, а также других автомобилей концерна.

Правда, в случае с Иксреем пришлось заморочиться с калибровками. У этой машины другие колеса, рулевое управление и масса, все это ожидаемо сказалось на настройках трансмиссии и двигателя. Поколдовали и над опорами двигателя — благодаря этому не пришлось жертвовать клиренсом: под стальной защитой двигателя порядка 210 мм.

Что изменилось в интерьере?

Иксрей обзавелся новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Теперь можно загружать карты Google и просматривать не только СМСки, но и сообщения в мессенджерах. Обновленная мультимедийка, кстати, появится и на Иксреях с механической коробкой.

В целом интерьер не изменился. Ну, почти. Блок кнопок с обогревом руля и лобового стекла сместился в центр консоли, так как вместо шайбы системы Lada Ride Select появился, естественно, селектор вариатора с шестью квазиступенями и возможностью ручного переключения. Для машин с вариатором функция выбора режимов езды не предусмотрена, а значит придется обходиться без нее. Скажется ли это на характере езды — особенно вне асфальта, — проверим.

Каков расход топлива?

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Главный вопрос: стоило ли заморачиваться и ставить на Ладу XRAY Cross вариатор? Проехав несколько километров по городу, можно уверенно ответить, что стоило! Иксрей с CVT в городских условиях — наиболее дружелюбная машина из всей линейки Лады. Да, вариатору X-tronic от Jatco трудно соперничать с современными 6-ступенчатыми автоматами и тем более с роботами с двумя сцеплениями. Но на фоне 5-ступенчатой вазовской АМТ этот вариатор — сама быстрота.

Кстати, благодаря CVT в машине стало заметно тише. Причина проста: на механике передаточное отношение на пятой передаче — 0,7, плюс очень короткая главная пара — 4,2. С вариатором история другая: минимальное передаточное отношение 0,5, главная пара — 3,5. В результате при скорости 110 км/ч мотор Иксрея с механической коробкой выдает 3000–3500 об/мин, а двигатель версии с вариатором — примерно 2000 об/мин. Эта разница благотворно сказывается не только на акустическом комфорте, но и на расходе топлива. Так, Lada XRAY Cross на механике в смешанном режиме расходует 9–10 л на 100 км, с CVT — на 1–1,5 л меньше. К слову, ниссановский мотор, как и все вазовские двигатели, «переваривает» 92-й бензин. С нынешними ценами на топливо это отличный бонус.

Есть ли недостатки?

То, что вариатор неидеален, замечаешь при езде по трассе. Если утопить педаль газа, он первым делом возьмет небольшую паузу, а уже потом ответит.

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Что с динамикой? Сравнение с Иксреем Кросс с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и механической коробкой передач машина с CVT и 113-сильным мотором, конечно, проигрывает. Но разница в разгоне до 100 км/ч незначительна. Новая версия Лады XRAY Cross разменивает первую сотню примерно за 14 секунд — медленнее, чем Иксрей с механикой, всего на секунду. Зато по уровню комфорта автомобиль с CVT далеко впереди. Да и так ли важен для повседневных перемещений максимально быстрый разгон до 100 км/ч? Гораздо интереснее эластичность. А с этим у новой версии Иксрея все в порядке. При ускорении с 60 до 100 км/ч машина не уступает версии с механикой. При этом управление тягой удобное.

Кстати говоря, в ходе теста вскрылась одна интересная особенность. На машине с механикой при скорости 100 км/ч из-за рева двигателя других шумов просто не слышно. Сидя в новой версии, двигатель которой на сотне выдает всего 1500–2000 оборотов, понимаешь, что у Иксрея есть и аэродинамические шумы. К примеру, в районе зеркал отчетливо слышны завывания ветра.