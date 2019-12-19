Такого многообразия не предлагает ни одна иномарка в классе.

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Лада Веста, выйдя на рынок под занавес 2015 года, быстро раскрутилась и в 2018-м оказалась лидером продаж в России. Сейчас на падающем рынке она пропустила вперед только более доступную родственницу — Гранту, а сама продолжает прирастать новыми версиями.

Такого многообразия не предлагает ни одна иномарка в классе: седан, универсал, два псевдокроссовера на их базе, спортивная и метановая модификации, три силовых установки и больше 20 вариантов оснащения.

Вариатор это хорошо? А робот?

В ассортименте Весты недавно появился иностранный двигатель. Мотор Н4М объемом 1,6 литра и отдачей 113 л.с. локализован в Тольятти и стоит в гамме особняком: это единственная «двухпедальная» версия — с вариатором Jatco. Так что для тех, кому нужна автоматизированная трансмиссия, иного выбора нет. Обо всех впечатлениях от этого сочетания рассказано в моей отдельной публикации. Тезисно: такая машина разгоняется мягко, но небыстро, к тому же она достаточно прожорлива.

Вызывавший нарекания робот АМТ с одним сцеплением из гаммы убрали, и теперь такие машины можно найти только на вторичном рынке. Если по каким-то причинам вам интересен этот вариант, напомню. От раздражающей и местами небезопасной тупости коробку избавили прошивкой 2.0. С завода ее «заливали» на Весты с двигателем 1.8 с февраля 2018 года. Мотору 1.6 она не полагалась в принципе. Но вне зависимости от года выпуска и силового агрегата за 2000–3000 рублей можете обновить прошивку робота у умельцев.

Не доверяю иностранным движкам, верю в наши...

Из вазовских двигателей 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.) я бы отдал предпочтение первому. Он намного экономичнее: разница в городском цикле может превышать два литра на сотню километров! Плюс не склонен к масложору, который нередко случается с 1.8. Разгон седана со 106-сильным мотором до сотни занимает 11,2 с, тогда как более мощная машина шустрее всего на секунду. Выбор в пользу 122 сил стоит сделать, если часто ездите по трассе и с большой нагрузкой.

На фото слева показано, как моторный отсек заливает грязью через зону замка. Справа — забрызганный капот. Так бывает, если на машине установлен уплотнитель старого образца, с разрывом посередине. Впрочем, и сплошной новый не обеспечивает поддержание чистоты в подкапотном пространстве.

А как она вообще рулится?

Лада Веста — это колоссальный шаг вперед для АВТОВАЗа. Управляемость можно смело назвать не просто адекватной, а даже интересной! Свое дело сделали подрамник, новое рулевое управление и отлично настроенный электроусилитель руля. Тольяттинский флагман умеет и любит проходить повороты, хорошо держит прямую. Если чувствуете необходимость подруливать, знайте — что-то не так: колейность на дороге, ушедший сход-развал, изношенные шины.

Главный козырь подвески заключается в ее энергоемкости. Выбоины всех калибров Веста переваривает на ура. Так что ее можно поставить в один ряд с эталонной в классе подвеской автомобилей на платформе В0 от Renault (нынешнее название платформы — Global Access). Но при этом Веста гораздо понятнее в поворотах. И с ресурсом все в порядке. На редакционной машине за 85 000 км пробега пришлось поменять только стойки стабилизатора. Причем было признано, что на первых партиях автомобилей стояли детали старого образца. Сейчас их усилили, и проблема недостаточного ресурса ушла.

Задние тормоза на большинстве версий Весты барабанные, однако явных минусов это не несет. Замедление уверенное и адекватное. Оригинальных передних колодок у меня хватает на 40 000 — 45 000 км, задние до сих пор родные.

Ходовая Весты представляет собой отличный баланс управляемости и энергоемкости. Усталость подвески к 85 000 км чувствуется, но явных показаний к замене каких-либо элементов нет.

Сидеть удобно?

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Веста настолько вместительна, что ее часто сравнивают с представителями гольф-класса вроде Фокуса и Сида. И этим все сказано: для семьи подходит отлично. Впятером в дальней дороге, конечно, будет не слишком комфортно, а вот вчетвером — в самый раз.

Передних пассажиров порадует форма кресла. По своему профилю эти сиденья одни из лучших в классе! Пассажирам второго ряда тоже удобно. Особенно если владелец машины раскошелился на дорогую комплектацию с редким для сегмента В набором удобств для второго ряда: обогрев, розетки, отдельный плафон, откидной подлокотник, подстаканники.

Эргономических промахов в салоне Весты мало, и за четыре года конвейерной жизни вазовцы многое исправили, как то: недостаточно глубокие передние подстаканники, слабые фиксаторы дверей, куцый передний подлокотник, плохо читаемую в пасмурную погоду комбинацию приборов. Единственное из того, что упустили из виду: недостаточная яркость дисплея маршрутного компьютера.

Что я запихну в багажник?

Багажник седана неплох по объему (480 л), но дополнительных удобств лишен. У комплектаций на «пятнадцатых» и «шестнадцатых» колесах под полом лежит полноразмерная запаска. Универсал SW и псевдокроссовер SW Cross с их нишами, крючками, сетками и подпольем вообще не имеют себе равных по организации багажного отсека! Объем, правда, невелик по меркам «сараев». Те же 480 л «под шторку», а грузить много до крыши мешают заваленные задние стойки кузова — спасибо спортивному силуэту.

Лады скрипят и ржавеют через год, да?

«Сверчков» за четыре года в салоне не завелось, однако чувствуется, что обивка «подустала». На проселках или неровном асфальте начинают проявляться посторонние звуки, пока ненавязчивые.

Стойкость металла к коррозии на высоте. За четыре года редакционная машина словила массу сколов и несколько царапин (это, кстати, претензия к качеству окраски). Даже там, где оголился металл, нет никакого рыжего налета и после двух зим. А ведь один из «шрамов» оказался в самом насыщенном реагентами месте — на пороге в районе двери водителя.

Тканевая обивка сидений симпатичная и немаркая. В дорогих версиях есть вставки из экокожи. Водительское сиденье регулируется по высоте, настраивается и вылет поясничного упора. Обогрев в зависимости от комплектации и года выпуска одно- или трехступенчатый.

Багажник универсала — лучший в классе по организации пространства: подполье, ниши, крючки, сетки. Все удобства предусмотрены.

Для плохих дорог годится?

Под защитой картера обычных Вест 178 мм, Cross-модификаций — 203 мм. Вполне себе кроссоверные параметры, так что даже стандартный седан дает достаточно свободы в выборе направления.

Аэродинамика у Весты хорошая. Боковые зеркала и стекла, дверные ручки, корма — все это во время зимних поездок долго остается в чистоте. Чего не скажешь о фарах: их моментально забрасывает грязью.

Еще один нюанс: для Cross-версий допускается использование только 17-дюймовых колес с низкопрофильной резиной. Меньший диаметр в инструкции не прописан. Поставите — окажетесь нарушителем ПДД и можете лишиться гарантии на ходовую. А «семнадцатая» обувка и дороже, и куда менее практична на наших дорогах.

Что мне выбрать для города?

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Лучший вариант, с точки зрения удобства езды в мегаполисе, разумеется, Веста с вариатором. Самый экономичный — с вазовским мотором 1.6 на «ручке». Если верить официальным характеристикам, аппетит этих двух машин отличается несильно, причем в городе «двухпедальная» комплектация якобы даже экономичнее (9,2 л/100 км для седана против 9,3 л/100 км). Но тест Весты с CVT заставил в этом усомниться. Скромного расхода от вариатора не ждите. Зато со 106-сильным двигателем Ладу, кажется, нереально вывести в городе за пределы 9 л/100 км. Мне за четыре года это не удалось даже в зимних московских пробках.

Робот со старой прошивкой в «светофорном» режиме не доведет до белого каления только ну очень спокойного водителя. Или того оригинала, который считает, что в 2019 году надо самому приспосабливаться к современной машине. Должно быть наоборот.

Часто ломалась?

За 85 000 км редакционный седан не единожды удивлял, требовал внепланового внимания или гарантийного ремонта. Обо всех неисправностях подробно можно почитать здесь. Отмечу, что обездвиженной машина ни разу не оставалась. Хотя, строго говоря, прогоревшая система выпуска и неработающие указатели поворота (а такое с машиной случалось) запрещают эксплуатацию машины.

Самая крупная неприятность — необходимость дважды заменить «сожранное» роботом сцепление. Другие дефекты были, как правило, неожиданные: сломавшийся при втором подъеме машины домкрат, треснувшая у основания и потерявшаяся антенна, отклеившаяся от основы стекляшка левого зеркала, отвалившийся проводок массы обогрева заднего стекла. Но из своего кармана за четыре года пришлось платить только за расходники. Остальное исправили по гарантии.

В любой иномарке есть фишки. Что здесь?

На Вестах последних лет выпуска обогрев ветрового стекла вынесен на отдельную клавишу и благодаря этому работает эффективнее. На нашей машине (на фото) все «грелки» включаются одновременно, и «лоб» еле греется. К степени «прожарки» заднего стекла, зеркал и сидений претензий нет. С ноября доступен еще и обогрев руля.

В средней по уровню оснащения комплектации Comfort предусмотрен задний парктроник, в дорогих версиях — камера заднего вида с динамической разметкой.

Недавняя модернизация Весты принесла полезные новшества. Благодаря нормальным ограничителям хода дверей теперь сложно приложить их на парковке о соседнюю машину, а электроскладывание зеркал убережет их от возможных повреждений на стоянке. Да и вы не испачкаетесь, складывая их вручную.

Для Весты есть фирменное приложение Lada Connect. На редакционной машине стоит его предсерийная версия с несколько иным дизайном. Главная фишка — возможность не просто дистанционно запустить двигатель, но и задать параметры для автоматического старта, чтобы не делать это каждый раз самому.

Отсутствие датчика уровня жидкости стеклоомывателя — странный прокол для чисто российской машины. Зимой не единожды приходилось заливать незамерзайку в не самых приятных условиях из-за того, что кончалась она неожиданно. Надеюсь, при грядущем рестайлинге такой датчик появится. Не помешает и датчик уровня моторного масла.

У меня дети. О них думали?

Крепления Isofix предусмотрены на заднем сиденье. Подушка безопасности правого переднего пассажира отключается, позволяя при необходимости поставить детское кресло и спереди. Три сиденья сзади не умещаются по ширине.

Лады ведь по-прежнему шумные, да?

Уровень шума, по меркам класса, невысокий. И это при том, что результаты получены на машине, обутой в шипованные шины, создающие ощутимый гул во время езды.

Краски пожалели?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 125 мкм Крыло — 145 мкм Дверь/порог — 150 мкм Багажник — 128 мкм

Замеры показали, что реальная толщина ЛКП соответствует заявлению производителя. Это очень хороший показатель в рамках класса. К примеру, Renault Logan при аналогичных замерах показал результат чуть хуже.

Резюме

Если вдумчиво сопоставить близкие комплектации Весты и иномарок, отечественная машина все равно останется дешевле на десятки тысяч рублей. Между ней и «иностранцами» уже нет той пропасти, что отделяла ВАЗы в период Самар и Приор. Машина небезупречна, но к российским реалиям хорошо приспособлена, а потому станет неплохим выбором.

Важно

Модификация и уровень оснащения Цена, руб. Седан 1.6 МТ

606 900 — 839 900 руб. Седан 1.6 CVT

736 900 — 924 900 руб. Седан 1.8 МТ 717 900 — 874 900 руб.

Cross 1.6 МТ

757 900 — 807 900 руб. Cross 1.6 CVT 832 900 — 945 900 руб.

Cross 1.8 МТ 782 900 — 895 900 руб.

SW 1.6 МТ 688 900 — 876 900 руб.

SW 1.6 CVT 773 900 — 961 900 руб.

SW 1.8 МТ 774 900 — 911 900 руб.

SW Кросс 1.6 МТ 791 900 — 885 900 руб. SW Кросс 1.6 CVT 866 900 — 982 900 руб.

SW Кросс 1.8 МТ 816 900 — 932 900 руб.

Гарантия

Гарантия 3 года или 100 000 км (что наступит раньше) Гарантия 6 лет от сквозной коррозии

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Лада Веста 4410/1764/1497/2635



Renault Logan 4359/1733/1523/2634 Kia Rio 4400/1740/1470/2600

Цены некоторых расходников и запасных частей

Деталь Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб. Тормозные колодки передние от 1300/300

Ремкомплект ГРМ

от 2300/1900 Ветровое стекло от 8100/2700 (от 12200/8700 с обогревом) Фара от 12 200/5200

Рекомендации производителя

Замена масла во всех двигателях производится раз в 15 000 км или через год эксплуатации. Рекомендованное моторное масло — классы по API: SL, SM, SN. Вязкость не регламентируется (выбор за владельцем исходя из климатических условий). Рекомендация по марке — Роснефть. Объем масла в двигателе с заменой фильтра: 3,2 л для двигателя 21129 со штампованным картером, 4,4 л для двигателя 21129 с литым картером и двигателя 21179, 5 л для двигателя H4M.

Размерность шин: 185/65 R15 или 195/55 R16 для обычных седана и универсала, 205/50 R17 для Cross-версий.

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Lada Vesta (106 л.с.) От 12 324 2650

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

Среди автомобилей с пробегом (не старше 3-х лет, до 100 000 км пробега): Kia Ceed, Ford Focus, Skoda Octavia.

Плюсы и минусы

Нравится — просторный салон, разнообразие версий, появился вариатор, экономичный двигатель 1.6

Не нравится — робот со старой прошивкой, мелкие неисправности, высокий расход бензина и вероятность масложора мотора 1.8.