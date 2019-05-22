Дребезжащие окна, бортовая навигация, интерьеры и кузова Лад — эти и многие другие вопросы волновали читателей «За рулем». Мы собрали их и адресовали непосредственно производителю. Ниже — первая часть ответов.

Прошу обновить раздел «Инновационная деятельность» сайта lada.ru и сообщить, на каком этапе находится внедрение платформы Lada Connect и сервисов Яндекса в автомобили Lada. В частности, установка мультимедиасистем с сервисами Яндекса. (Навигатор)

В настоящий момент система Lada Connect доступна в качестве аксессуара для Granta, Vesta, XRAY. Мы серьезно рассматриваем вопрос о том, чтобы предлагать ее на серийных автомобилях.

Мы работаем над совместным проектом c Yandex, но пока не можем рассказать каких-либо подробностей.

Ведутся ли разработки новых двигателей для отечественных машин? Если ведутся, то расскажите, пожалуйста, про характеристики и сроке запуска в серию. Планируется ли появление новой модели — более крупной, чем Lada Vesta? (Antonio)

АВТОВАЗ как полноправный участник альянса Renault—Nissan имеет доступ ко всем разработкам в области моторов. Изобретать собственный принципиально новый силовой агрегат сегодня нет необходимости. Наши атмосферные двигатели Lada 1,6 и 1,8 л хорошо справляются со своими обязанностями и отлично адаптированы под российские условия эксплуатации. Если мы увидим необходимость в применении новых моторов, то сможем рассчитывать на поддержку альянса в этом вопросе.

У нас есть стратегия развития до 2026 года, согласно которой мы планируем выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В настоящий момент мы, к сожалению, не сможем остановиться на этом вопросе подробнее.

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Когда на Грантах заменят уплотнители окон? Окна дребезжат! И нельзя ли двери сделать, как на всех автомобилях мира — чтоб верх прятался под крышу, а не сверху? Думаю, грантоводы меня поймут… (Тагир)

Работы по решению проблемы с уплотнителями ведутся, но это не очень просто.

Полная переделка конструкции дверей и крыши возможна только при разработке нового автомобиля. Это было учтено на Lada Vesta.

У первой Калины был свой прекрасный экстерьер. Отличная отделка дверей, хорошее торпедо. Ну зачем было делать хуже? Зачем было все это менять на логановский дефолтный черный пластик? (Антон Игоревич)

Мы внимательно отслеживаем тенденции на рынке. Практика показала, что после применения на первом поколении Lada Kalina черной отделки интерьера, на такие версии заметно вырос спрос. Впоследствии черная отделка нашла применение на всех моделях этого класса. Однако, с целью «оживить» интерьер, мы применяем и серебристый матовый цвет, а также хромированные элементы и черный глянец. В ближайшее время на автомобилях семейства Lada Granta будут применяться цветные (серые или оранжевые) вставки.

После просмотра информации на сайте и видеоканале «За рулем» хотелось бы получить ответы на вопросы по планам установки на модель SW Cross системы Lada Ride Select, обогрева руля, функции включения ПТФ при повороте руля. Замечу, что многие владельцы этой модели критикуют слабое освещение от ПТФ (при мощности ламп 19 Вт)… (Навигатор)

В настоящее время подобные изменения на этой модели не планируются.

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Почему на Largus с ГБО нельзя было поставить баллон в пространство для запаски, а запаску вынести на заднюю дверь, усилив на заводе петли дверей? Почему 70% автовладельцев согласовывают эти изменения в НАМИ и ГАИ, чтобы узаконить, и не учитываются на заводе? Очевидна экономия пространства, возможна установка ГБО в 7-местный салон. Экономия на топливе, конечно, важно, но пространство в багажнике тоже имеет большое значение. Я сначала заинтересовался метановой версией Ларгуса, но, когда увидел, где установлен баллон, интерес пропал. (Безымянный)

Метановый баллон размером с запасное колесо обладал бы слишком невысокой емкостью и не обеспечивал бы имеющийся запас хода (около 1000 км) без дозаправки. Поэтому применен 90-литровый баллон, который сохраняет минимум 300л багажного пространства.

Рассматриваются ли пакеты безопасности (с того же Ниссана)? Очень хочется опцию адаптивный круиз-контроль, с ним можно и экстренные торможения реализовать (подозреваю, что одна электроника работает). (Безымянный)

Мы ведем работу по ряду направлений с целью применения перспективных систем безопасности, но какими они будут, мы не сможем рассказать сейчас.

Планируется ли замена блока ABS на более современный блок электронного контроля устойчивости ESC на автомобиль Лада 4х4? Пожалуйста, установите систему электронного контроля устойчивости ESC на автомобиль Лада 4х4. Конечно, с программой имитации межколесных блокировок. И с программой имитации межосевой блокировки, а механическую блокировку можно перестать устанавливать и тем самым снизить стоимость и вес автомобиля, снизив шум в салоне, т.к. рычаг включения удалится. Вкупе с увеличенной мощностью мотора можно выпустить версию 4х4 Sport. (Безымянный)

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Подобные изменения требуют достаточно сильного вмешательства в конструкцию автомобиля. С учетом возраста конструкции и объемов продаж это экономически нецелесообразно.

Пожалуйста, добавьте программы имитации межколесных блокировок в блоки ESC во все автомобили вашего производства. Или хотя бы в Cross—версии. (Безымянный)

Во всех моделях с ESC эта функция присутствует.

Почему вы не выпускаете Лада 4х4 с более мощными двигателями? Я не смог найти технических ограничений сделать это. В чем истинная причина ограничения мощности (двигатель 1,7 литра явно может выдавать большую мощность)? (Безымянный)

Более мощный мотор нарушит баланс характеристик автомобиля и потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова, тормозов. На Lada 4х4 практически идеально сбалансированы мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность. Этот баланс рожден путем длительной эволюции и поиска резервов для модернизации.

Калина выпуска 2014 г.в. Коробка передач 2181. При пробеге 20 000 км стала вылетать пятая передача. Вскрытие показало, что отвернулась гайка на конце вала, за синхронизатором пятой передачи. Зубцы блокирующего кольца стерлись, фиксаторы развалились и упали на дно коробки, примагнитились к магниту. На гайке след от керна есть, но очень слабенький, свою роль не выполнил. Какая проблема затянуть гайки как надо? Почему гайки не стопорите, как положено? (Viktor)

Работа над повышением качества нашей продукции является для нас основным направлением развития. Мы ввели многоступенчатую систему контроля качества и активно работаем над ее усовершенствованием, используя методологию альянса.

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Ваше обращение передано технологам для проверки.

На АМТ 1.8 завод ставит заведомо не самый надежный и дорогой ведомый диск Valeo. Впрочем, по гарантии ставят его же. При гарантии на сцепление 30 000 км владельцам меняют его по два раза. Может, вам будет гораздо выгодней устанавливать сразу более надежный и проверенный на другой продукции АВТОВАЗа ведомый диск? Например, фирм-производителей Sashs или Luk. (Безымянный)

Спасибо за Ваше обращение. Работа над повышением качества нашей продукции является для нас основным направлением развития. В настоящее время повышена стойкость дисков к перегреву.

1. Когда уже Гранта получит нормальный головной свет? После Приоры и Калины с лампами Н7 в ближнем свете грантовские Н4 ну ОЧЕНЬ плохо светят.

2. Зачем на Весте такие плохие ПТФ 19 ватт? Даже на Гранте с завода стоят 55-ваттные ПТФ (не знаю, что теперь ставят на обновленную), и свет от них довольно-таки приличный.

3. Верните кнопку открывания багажника Гранты и Весты в салон. И механический замок багажника.

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4. Когда салон а/м перестанет издавать скрипы и сверчки? Цена-то машин уже приличная (Гранта), задние подголовники такую какофонию вносят, что лучше их снять.

5. Почему после стольких уверений и разговоров об улучшении коробки 1-я и 2-я скорости все равно включаются с трудом и хрустом? Причем усугубляется на холодной коробке и чуть более быстром переключении.

6. Очень быстро ржавеет новая Гранта. (Aleksey)

Благодарим Вас за замечания, они будут учтены при работе c анализом комментариев наших клиентов, а в дальнейшем в производстве автомобилей и разработке новых моделей.

Почему, вопреки здравому смыслу и просьбам потребителей, на автомобили продолжают устанавливать однодисковый робот, а теперь еще и вариатор? Ведь люди просят классический гидроавтомат… (Константин Лисин)

Мы видим запрос со стороны рынка на альтернативные типы трансмиссий и работаем в этом направлении. Выбор того или иного варианта обусловлен инвестициями и финальной стоимостью проекта. Гидроавтомат — достаточно дорогое решение для автомобиля доступного сегмента.

Сообщество — сила. В России очень много владельцев Ваших автомобилей. Предлагаю создать сайт для сбора обратной связи по доработке существующих автомобилей и выпуску новых. (Безымянный)

Мы собираем информацию от дилеров, опрашиваем клиентов, анализируем данные со странички обратной связи на сайте lada.ru и клиентской линии 8-800-200-5232, данные, поступающие на официальные страницы Lada в ВК и Facebook. Таким образом мы находимся в постоянном контакте со своими клиентами. Будем рады вашему обращению через один из указанных каналов.

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P.S. Опубликованные ответы — первая часть из ответов руководства АвтоВАЗа на заданные читателями «За рулем» вопросы. Вскоре будет опубликована и вторая серия. Не переключайтесь!