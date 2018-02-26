Стартовало производство битопливной Лады Largus CNG

Двухтопливная модификация доступна для Ларгуса с любым типом кузова (фургон, универсал, версия Cross). Цены на автомобиль стартуют от 728 300 рублей.

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АВТОВАЗ расширил линейку двухтопливных автомобилей за счет практичного универсала Ladа Largus CNG, потребляющего как бензин, так и природный газ метан. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства: фургон, 5-местный универсал и версию Largus Cross. По заверению производителя, использование метана позволяет в три раза сэкономить на топливе, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля. Фургон Lada Largus CNG по достоинству оценят представители малого и среднего бизнеса. Газовый баллон расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, благодаря чему обеспечивается большой объем грузового отсека — 2225 л. Автомобиль с таким кузовом предложат в комплектации Norma с пакетом Comfort, и обойдется он от 728 300 рублей (все цены указаны с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas). В оснащение входят две подушки безопасности, противотуманные фары, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, обогрев сидений, кондиционер и аудиосистема.

Пятиместный универсал Lada Largus CNG также предложат в комплектации Norma с пакетом Comfort по цене от 753 900 рублей. В автомобиле: две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема с 2 динамиками, штампованные 15-дюймовые колесные диски и рейлинги. Пятиместный битопливный Largus в исполнении Luxe стоит от 774 900 рублей. Его оснащение дополнено сиденьем водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, электроприводом и обогревом зеркал, парктроником, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками задних дверей и аудиосистемой с 4 динамиками, а интерьер автомобиля может быть выполнен в трех цветовых решениях на выбор. За доплату предлагают еще и пакет Prestige, который включает отделку руля кожей и легкосплавные 15-дюймовые диски. Стоит автомобиль с таким пакетом от 784 900 рублей.



Кроссовую версию Ларгуса CNG предлагают от 813 400 рублей и также в комплектации Luxe. В перечень оборудования этого автомобиля входят кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистема, обогрев передних сидений, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, 15-дюймовые легкосплавные диски колес, 4 электростеклоподъемника. Версию Cross отличают практичный пластиковый обвес для защиты кузова, увеличенный дорожный просвет и контрастная отделка интерьера с цветными вставками (оранжевыми или светло-серыми).

На Ладу Largus CNG устанавливают 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л и механическую коробку передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке запас хода автомобиля более 1000 км.

Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключиться с одного вида топлива на другой можно и самостоятельно с помощью кнопки, расположенной на панели приборов, на ней есть светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту. Заводской комплект оборудования сертифицирован и полностью адаптирован к конструкции автомобиля, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности. На Лады Largus CNG действует заводская гарантия — 3 года или 100 тысяч километров.

Автомобиль показали еще в октябре прошлого года на форуме «TAXI 2018» в Сочи.

Сообщение о выпуске битопливной Лады совпало с сегодняшним пожеланием президента РФ Владимира Путина активизировать инвестиции в рынок газомоторного топлива. Направлено оно, в первую очередь, бизнесменам.

Первой серийной Ладой с газобаллонной установкой стала Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года.

Фото: АВТОВАЗ