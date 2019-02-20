Путин подталкивает бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

Необходимо переводить предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта на более чистые, экологические решения, а бизнес должен в этом помочь.

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Бизнес должен активнее участвовать в развитии российского рынка газомоторного топлива, а это необходимо для улучшения экологической обстановки в стране, заявил сегодня президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он призвал бизнесменов инвестировать в сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ.

Речь идет о новых газовых автозаправочных станциях и мультитопливных АЗС, а также о дооборудовании уже существующих заправок модулями с природным газом. Государство обещает помочь: так, субсидия на одну заправку составит 40 млн рублей, но уже после того, как новая точка будет введена в эксплуатацию.

Президент напомнил, что природного газа в России столько, «как ни в одной стране мира». Он понимает, что развивать рынок газомоторного топлива непросто, но делать это нужно, и результат все почувствуют быстро.

Чтобы обеспечить софинансирование, регионы должны направить в Минэнерго заявку с указанием объектов и инвесторов. Собственникам транспортных средств субсидию также предоставят в виде 30%-ной скидки от средней стоимости переоборудования.

Наш автор рассмотрел вопрос перевода автомобиля на газ. Но прежде чем устанавливать газобаллонное оборудование, надо разложить по полкам связанные с этим экономические, технические и правовые аспекты.

В 2017 году президент предположил, что причиной массового увольнения водителей из «Газпрома» стало то, что компания начала переводить свой автотранспорт на газомоторное топливо.



Фото: Егор Алеев/ТАСС, Алексей Никольский/ТАСС