Путин подталкивает бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

Бизнес должен активнее участвовать в развитии российского рынка газомоторного топлива, а это необходимо для улучшения экологической обстановки в стране, заявил сегодня президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он призвал бизнесменов инвестировать в сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ.
Речь идет о новых газовых автозаправочных станциях и мультитопливных АЗС, а также о дооборудовании уже существующих заправок модулями с природным газом. Государство обещает помочь: так, субсидия на одну заправку составит 40 млн рублей, но уже после того, как новая точка будет введена в эксплуатацию.
Чтобы обеспечить софинансирование, регионы должны направить в Минэнерго заявку с указанием объектов и инвесторов. Собственникам транспортных средств субсидию также предоставят в виде 30%-ной скидки от средней стоимости переоборудования.
- Наш автор рассмотрел вопрос перевода автомобиля на газ. Но прежде чем устанавливать газобаллонное оборудование, надо разложить по полкам связанные с этим экономические, технические и правовые аспекты.
- В 2017 году президент предположил, что причиной массового увольнения водителей из «Газпрома» стало то, что компания начала переводить свой автотранспорт на газомоторное топливо.
Фото: Егор Алеев/ТАСС, Алексей Никольский/ТАСС
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