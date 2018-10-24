Lada Largus получит новую версию: запас хода 1000 километров!

Главной особенностью новой версии универсала станет увеличенный запас хода без дозаправки.

Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG

На прошедшем в Сочи форуме «TAXI 2018. Трансформация» был представлен предсерийный экземпляр битопливной Lada Largus CNG, двигатель которой может работать как на бензине, так и на метане. Разработчиком новой версии автомобиля является Группа компаний «АТС», совместно с ней АВТОВАЗ уже создал битопливную версию Лады Весты. Машина оснащается 106-сильным двигателем и механической коробкой передач. Запас хода новой версии Largus CNG, по предварительным данным, должен составлять около 1000 км.

В производство битопливная Lada Largus поступит в 2019 году. Стоимость автомобиля пока неизвестна. Нет информации и о комплектациях. Как сообщили в пресс-службе «АТС», универсал получит еще несколько небольших доработок, прежде чем начнется его выпуск. Собираться битопливный Largus будет в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина», на производственных мощностях ГК «АТС». В данный момент там выпускается работающая на метане Lada Vesta CNG.

На базе Lada Largus выпускается немало специальных автомобилей. Этой осенью появилась версия для инвалидов-колясочников.

На российском авторынке у Lada Largus не так много конкурентов, особенно с поправкой на ценник.

Фото: ГК «АТС»