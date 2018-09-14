Новая версия Lada Largus: цены начинаются с 980 тысяч!

В Москве прошла презентация новой модификации универсала Lada Largus. На мероприятии также была объявлена цена на новинку.

Lada Largus для инвалидов-колясочников стоит почти миллион рублей

Новая модификация автомобиля была показана в рамках выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех». Автомобиль предназначен для перевозки инвалидов-колясочников и создан на базе 7-местного варианта универсала Largus.

Специалисты «ВИС Авто», дочернего предприятия АВТОВАЗа, занимавшегося разработкой модификации, оставили в салоне лишь три кресла, включая водительское, и приподняли крышу, оснастив ее боковины смотровыми окнами. Задние двери, через которые происходит посадка пассажира, стали выше и доходят до самой крыши. Это решение уже использовалось инженерами «ВИС Авто» в предыдущих разработках. Например, при создании социального такси и автомобиля скорой помощи на базе Лады Ларгус.

Задняя часть автомобиля претерпела значительные изменения

Универсал для инвалидов оснащен специальным пандусом, ради которого пришлось внести изменения в конструкцию заднего бампера. По нему коляска вместе с человеком закатывается в автомобиль. В задней части салона, где располагается инвалидное место, есть четыре специальных крепления для коляски: два спереди и два сзади. Кроме того, сидящий в коляске человек может пристегнуться специальным трехточечным ремнем безопасности не покидая инвалидного кресла.

Все необходимые для продажи Лады Ларгус сертификаты получены, испытания пройдены, тип транспортного средства одобрен. Доработка универсала для перевозки людей в инвалидных креслах обошлась в 425 тыс. рублей. В результате стоимость автомобиля стартует с отметки в 980 тыс. рублей. Для сравнения: обычный универсал Lada Largus стоит от 555 тыс. рублей.

«ВИС Авто» выпускает специальные автомобили не только на базе Ларгуса, но и на базе других моделей АВТОВАЗа. Например, Лады 4х4, которую превратили в суровый вездеход.

Разработкой автомобилей для инвалидов занимается не только «ВИС Авто», но и компания «Струнные технологии». В их электромобиле инвалид-колясочник является водителем.

Фото: Ladalargus.net