Этот внедорожник числится в модельном ряду АВТОВАЗа, хотя сборка — мелкими сериями — идет не на мощностях завода. Стóит ли он своих денег?

Крутые песчаные обвалы Бронто берет весьма уверенно — если заранее подоткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.

Лада 4×4 Длина / ширина / высота / база 3740 / 1680 / 1640 / 2200 мм

Клиренс 205 мм

Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 17,0 с

Максимальная скорость 142 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95 / 42 л

Расход топлива: смешанный цикл 9,9 л / 100 км

Трансмиссия: постоянный полный привод; М5, понижа­ющий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой Лада 4×4 Бронто Длина / ширина / высота / база 3680 / 1713 / 1740 / 2200 мм

Клиренс 240 мм

Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 18,0 с

Максимальная скорость 137 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/42 л

Расход топлива: смешанный цикл 12,0 л / 100 км

Трансмиссия: постоянный полный привод; М5, понижающий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа на передней и задней осях

Что за зверь

Лада 4×4 Бронто — где-то такое уже было, правда? И да, и нет. В 2014 году компания «ПСА Бронто», выпускавшая снегоболотоходы Марш и внедорожники Рысь на базе Лады 4×4, вошла в состав АО «ВИС-Авто», которое занимается сборкой пикапов и фургонов на основе нескольких вазовских моделей.

Первый наглядный результат произошедшего поглощения — фургон Лада 4×4 Рысь, который вобрал в себя технологии, применяемые двумя этими производителями. Но Рысь, несмотря на подконтрольность новообразованной структуры АВТОВАЗу, пока не вошла даже в линейку коммерческой техники Лада. А вот Лада 4×4 Бронто с сентября 2017 года входит в основной модельный ряд АВТОВАЗа как одна из модификаций серийной Лады 4×4.

Чем отличается?

Если вы знакомы с Рысью, то технические особенности Бронто в общих чертах вам известны. Спереди и сзади у него стоят самоблоки «Вал-Рейсинг» с коэффициентом блокировки 0,65. Главные пары — с передаточным отношением 4,1 вместо стандартных 3,9. Пружины усиленные (пермского производства), передние амортизаторы — от родственницы по имени Chevrolet Niva. Колёса с «грязевыми» шинами Bontyre Stalker M/T размерностью 235/75 R15 поставляет Поволжская шинная компания. Стандартная 16‑дюймовая запаска под капотом теперь позиционируется как докатка и снабжается соответствующей наклейкой.

Камуфляжная окраска предлагается аж в 17 вариантах. Самые эффектные — «пиксельные», доплата за них — около 50 тысяч рублей.

После версии Урбан пластиковый бампер на экс-Ниве уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, но этот явно удался. Колёса хотелось бы еще больше, но более крупные потребуют серьезных переделок.



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В результате доработок клиренс достиг 240 мм (против 205 мм у стандартной машины). Арки пришлось вырезать, чтобы колесам не было в них тесно. Кстати, арки имеют антигравийную защиту. Поскольку колея стала шире, на простых Бронто стоят резиновые расширители арок — такие же были у Рыси. Но наш Бронто — с пластиковым пакетом Style, разработанным тольяттинской фирмой «Авторитет Пласт». Рука Стива Маттина этой машины не касалась, тем не менее получилось неплохо, особенно спереди: легкая хмурость «взгляда» подчеркивает характер.

Под более крупные колёса понадобились бы изменения в трансмиссии, а в Бронто всё стандартное — лишь задний мост усилен коробом, навариваемым по верхней части балки. Пружины через чашки упираются в этот короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

Кузов тоже имеет усиление — поперечины, ввариваемые под крышу для установки рейлингов (в списке опций Бронто присутствует экспедиционный багажник).







В городе

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В начале зимнего сезона на нашу машину поставили шипованные шины Nexen Winguard 235/75 R15, а кузов покрыли защитным составом «Аллигатор» — он идентичен известному «Раптору», но на ощупь чуть менее «дисперсный» и шершавый. Это покрытие должны включить в список опций для Бронто. Штука классная, но от всех бед не спасает: после якутской экспедиции на кузове осталось несколько крупных белесых царапин.

Улучшенная шумоизоляция (как на Урбане) не спасает от привычного воя раздатки, перекрывающего рев двигателя и гул «шиповок». Да и в остальном это всё та же короткобазная Нива, но с увеличенным клиренсом и высокопрофильной резиной: руль имеет весьма условный «ноль», корма периодически стремится в занос, а разгон до городских скоростей по уровню героизма сравним с первыми попытками человечества преодолеть силу тяготения.

По песку

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А вот на песке Лада 4×4 Бронто — в родной стихии! Там, где стандартная машина уже начала бы закапываться, эта прет, как маленький гордый танк, - хвала самоблокам! В кассу и огромный клиренс, и зубастые шины, хотя шипы здесь ни к чему. Крутые песчаные склоны Бронто берет без особых проблем, нужно лишь предварительно воткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.

Впрочем, кое в чем старая добрая Нива остается Нивой. Двигателя катастрофически «не хватает»: заглохнуть проще простого. Оттого и паленым сцеплением тянет в салон — иначе никак! (Именно сцепление было главным подозреваемым, когда пару раз из-под капота принимался валить белый дым. Но дело оказалось не в нем и даже не в закипевшем моторе, а всего лишь в масле, которое каким-то образом попало на разогретый выпускной коллектор.)

Блокировки дифференциалов, срабатывая с характерным «грх-х!», отлично помогают при движении по прямой, но в виражах передний «блок» никак не способствует ввинчиванию автомобиля внутрь — радиус поворота заметно увеличивается.

Пружины упираются через чашки в усиливающий короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

По снегу

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Ночной снег накрыл всё, что напоминало о красивой сухой осени. Утром очень пригодились обогревы «сидушек» (по-другому сиденья от Самары назвать сложно) — даром что обогрев одноступенчатый и греется только подушка (но ведь греется!). Зеркалá тоже сбросили лед и высохли за несколько минут, а вот лобовое стекло пришлось по старинке ковырять скребком.

На первом же светофорном старте стало очевидно, что наш Бронто — самый быстрый автомобиль в городе! Самоблоки показывают себя в максимально выгодном свете: пока «недоприводы» и даже полноприводники с дохлыми межосевыми муфтами месят снежную кашу, «бронтозавр» пуляет с места и злорадно визжит раздаткой уже у следу­ющего перекрестка. При этом, если не дурить, Бронто и по скользким дугам идет весьма уверенно — не стремясь вывалиться наружу поворота. Степень блокировки дифференци­алов подобрана удачно: и «выгрести» помогает, и управляемость почти не ухудшает.

Мы не отказали себе в удовольствии поутюжить заснеженный лес и постарались нащупать предел возможностей машины. Бронто позволяет спокойно ехать там, где обычная Лада 4×4 давно села бы на подвеску или — в отсутствие межколесных самоблоков и на шинах попроще — забуксовала бы. Но и переоценивать возможности Бронто не стоит, ведь и клиренса, и шин, и степени блокировки (лишь 65%) может не хватить в самом неподходящем, гиблом месте. Чем круче внедорожник… ну, вы знаете.

Интерьер Бронто — как у обычной Лады 4×4 в люксовом исполнении. На товарные Бронто ставят руль от Урбана, но наша машина считай прототип, пусть и побывавший в экспедиции в Якутии с небезызвестными «Дикарями», а потому руль обычный.

Для кого?

Лада 4×4 Бронто — это прекрасный второй или даже третий автомобиль в семье. Как будто папа подумывал купить себе квадрик, но понял, что за те же деньги можно взять аж целую новую «ниву», да еще и со спецподготовкой. Причем у дилера, с гарантией и без головной боли при регистрации. Хотя, если брать Бронто в «максималке», получается, что в качестве квадроцикла папа рассматривал нечто весьма премиальное: за Бронто в обвесе Style, с противотуманками и каму­фляжной окраской просят 740 000 рублей. Ни модный «пиксельный» окрас, ни защитный состав «Аллигатор» в заводском прайсе пока не значатся, а каждый способен поднять цену еще на 50 тысяч.

Кондиционер, обогрев передних сидений и обогрева­емые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, АБС и аудиоподготовка — всё это есть и на обычной Ладе 4×4.

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С другой стороны, можно взять Бронто в одном из шести стандартных цветов и с простыми резиновыми расширителями арок вместо эффектного обвеса — за 676 000 рублей. Обогрев кресел и зеркал, кондиционер, АБС — всё это в машине будет. Обычная Лада 4×4 с таким же оснащением обойдется в 508 000 рублей. Выходит, расширенный внедорожный арсенал тянет на 168 000 рублей. «Заводской тюнинг» оказывается не дороже самостоятельной доработки машины до аналогичного уровня.

С ноября по март вазовские внедорожники продаются особенно хорошо, а значит прямо сейчас спрос на Бронто уверенно растёт. Ежемесячно в цехах «ВИС-Авто» собирают 100–120 автомобилей — предварительно доработав голый кузов и отправив его на окраску обратно на АВТОВАЗ. Каждый из собранных автомобилей уже кем-то заказан. Есть корпоративные продажи и даже экспорт: в прошлом году 25 таких автомобилей, еще под именем Рысь, приобрела таможенная служба Армении, а 20 машин отправили в Европу. Так что свою колею Бронто найдет — несмотря на все унаследованные от Нивы недостатки.

Автор текста и фото: Иннокентий Кишкурно