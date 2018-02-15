Лада 4х4 Бронто — тест-драйв ЗР

Этот внедорожник числится в модельном ряду АВТОВАЗа, хотя сборка — мелкими сериями — идет не на мощностях завода. Стóит ли он своих денег?

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Крутые песчаные обвалы Бронто берет весьма уверенно — если заранее подоткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.
Крутые песчаные обвалы Бронто берет весьма уверенно — если заранее подоткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.

Лада 4×4

Длина / ширина / высота / база 3740 / 1680 / 1640 / 2200 мм
Клиренс 205 мм
Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 17,0 с
Максимальная скорость 142 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95 / 42 л
Расход топлива: смешанный цикл 9,9 л  / 100 км
Трансмиссия: постоянный полный привод; М5, понижа­ющий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой

Лада 4×4 Бронто

Длина / ширина / высота / база 3680 / 1713 / 1740 / 2200 мм
Клиренс 240 мм
Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 18,0 с
Максимальная скорость 137 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/42 л
Расход топлива: смешанный цикл 12,0 л / 100 км
Трансмиссия: постоянный полный привод; М5, понижающий ряд в раздаточной коробке, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа на передней и задней осях

Что за зверь

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Лада 4×4 Бронто — где-то такое уже было, правда? И да, и нет. В 2014 году компания «ПСА Бронто», выпускавшая снегоболотоходы Марш и внедорожники Рысь на базе Лады 4×4, вошла в состав АО «ВИС-Авто», которое занимается сборкой пикапов и фургонов на основе нескольких вазовских моделей.

Первый наглядный результат произошедшего поглощения — фургон Лада 4×4 Рысь, который вобрал в себя технологии, применяемые двумя этими производителями. Но Рысь, несмотря на подконтрольность новообразованной структуры АВТОВАЗу, пока не вошла даже в линейку коммерческой техники Лада. А вот Лада 4×4 Бронто с сентября 2017 года входит в основной модельный ряд АВТОВАЗа как одна из модификаций серийной Лады 4×4.

Чем отличается?

Если вы знакомы с Рысью, то технические особенности Бронто в общих чертах вам известны. Спереди и сзади у него стоят самоблоки «Вал-Рейсинг» с коэффициентом блокировки 0,65. Главные пары — с передаточным отношением 4,1 вместо стандартных 3,9. Пружины усиленные (пермского производства), передние амортизаторы — от родственницы по имени Chevrolet Niva. Колёса с «грязевыми» шинами Bontyre Stalker M/T размерностью 235/75 R15 поставляет Поволжская шинная компания. Стандартная 16‑дюймовая запаска под капотом теперь позиционируется как докатка и снабжается соответствующей наклейкой.

Камуфляжная окраска предлагается аж в 17 вариантах. Самые эффектные — «пиксельные», доплата за них — около 50 тысяч рублей.
Камуфляжная окраска предлагается аж в 17 вариантах. Самые эффектные — «пиксельные», доплата за них — около 50 тысяч рублей.

После версии Урбан пластиковый бампер на экс-Ниве уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, но этот явно удался. Колёса хотелось бы еще больше, но более крупные потребуют серьезных переделок.
После версии Урбан пластиковый бампер на экс-Ниве уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, но этот явно удался. Колёса хотелось бы еще больше, но более крупные потребуют серьезных переделок.
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В результате доработок клиренс достиг 240 мм (против 205 мм у стандартной машины). Арки пришлось вырезать, чтобы колесам не было в них тесно. Кстати, арки имеют антигравийную защиту. Поскольку колея стала шире, на простых Бронто стоят резиновые расширители арок — такие же были у Рыси. Но наш Бронто — с пластиковым пакетом Style, разработанным тольяттинской фирмой «Авторитет Пласт». Рука Стива Маттина этой машины не касалась, тем не менее получилось неплохо, особенно спереди: легкая хмурость «взгляда» подчеркивает характер.

Под более крупные колёса понадобились бы изменения в трансмиссии, а в Бронто всё стандартное — лишь задний мост усилен коробом, навариваемым по верхней части балки. Пружины через чашки упираются в этот короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

Кузов тоже имеет усиление — поперечины, ввариваемые под крышу для установки рейлингов (в списке опций Бронто присутствует экспедиционный багажник).


В городе

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В начале зимнего сезона на нашу машину поставили шипованные шины Nexen Winguard 235/75 R15, а кузов покрыли защитным составом «Аллигатор» — он идентичен известному «Раптору», но на ощупь чуть менее «дисперсный» и шершавый. Это покрытие должны включить в список опций для Бронто. Штука классная, но от всех бед не спасает: после якутской экспедиции на кузове осталось несколько крупных белесых царапин.

Улучшенная шумоизоляция (как на Урбане) не спасает от привычного воя раздатки, перекрывающего рев двигателя и гул «шиповок». Да и в остальном это всё та же короткобазная Нива, но с увеличенным клиренсом и высокопрофильной резиной: руль имеет весьма условный «ноль», корма периодически стремится в занос, а разгон до городских скоростей по уровню героизма сравним с первыми попытками человечества преодолеть силу тяготения.

По песку

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А вот на песке Лада 4×4 Бронто — в родной стихии! Там, где стандартная машина уже начала бы закапываться, эта прет, как маленький гордый танк, - хвала самоблокам! В кассу и огромный клиренс, и зубастые шины, хотя шипы здесь ни к чему. Крутые песчаные склоны Бронто берет без особых проблем, нужно лишь предварительно воткнуть понижайку и заблокировать межосевой дифференциал.

Впрочем, кое в чем старая добрая Нива остается Нивой. Двигателя катастрофически «не хватает»: заглохнуть проще простого. Оттого и паленым сцеплением тянет в салон — иначе никак! (Именно сцепление было главным подозреваемым, когда пару раз из-под капота принимался валить белый дым. Но дело оказалось не в нем и даже не в закипевшем моторе, а всего лишь в масле, которое каким-то образом попало на разогретый выпускной коллектор.)

Блокировки дифференциалов, срабатывая с характерным «грх-х!», отлично помогают при движении по прямой, но в виражах передний «блок» никак не способствует ввинчиванию автомобиля внутрь — радиус поворота заметно увеличивается.

Пружины упираются через чашки в усиливающий короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.
Пружины упираются через чашки в усиливающий короб, благодаря чему задняя часть кузова чуть приподнята.

По снегу

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Ночной снег накрыл всё, что напоминало о красивой сухой осени. Утром очень пригодились обогревы «сидушек» (по-другому сиденья от Самары назвать сложно) — даром что обогрев одноступенчатый и греется только подушка (но ведь греется!). Зеркалá тоже сбросили лед и высохли за несколько минут, а вот лобовое стекло пришлось по старинке ковырять скребком.

На первом же светофорном старте стало очевидно, что наш Бронто — самый быстрый автомобиль в городе! Самоблоки показывают себя в максимально выгодном свете: пока «недоприводы» и даже полноприводники с дохлыми межосевыми муфтами месят снежную кашу, «бронтозавр» пуляет с места и злорадно визжит раздаткой уже у следу­ющего перекрестка. При этом, если не дурить, Бронто и по скользким дугам идет весьма уверенно — не стремясь вывалиться наружу поворота. Степень блокировки дифференци­алов подобрана удачно: и «выгрести» помогает, и управляемость почти не ухудшает.

Мы не отказали себе в удовольствии поутюжить заснеженный лес и постарались нащупать предел возможностей машины. Бронто позволяет спокойно ехать там, где обычная Лада 4×4 давно села бы на подвеску или — в отсутствие межколесных самоблоков и на шинах попроще — забуксовала бы. Но и переоценивать возможности Бронто не стоит, ведь и клиренса, и шин, и степени блокировки (лишь 65%) может не хватить в самом неподходящем, гиблом месте. Чем круче внедорожник… ну, вы знаете.

Интерьер Бронто — как у обычной Лады 4×4 в люксовом исполнении. На товарные Бронто ставят руль от Урбана, но наша машина считай прототип, пусть и побывавший в экспедиции в Якутии с небезызвестными «Дикарями», а потому руль обычный.
Интерьер Бронто — как у обычной Лады 4×4 в люксовом исполнении. На товарные Бронто ставят руль от Урбана, но наша машина считай прототип, пусть и побывавший в экспедиции в Якутии с небезызвестными «Дикарями», а потому руль обычный.

Для кого?

Лада 4×4 Бронто — это прекрасный второй или даже третий автомобиль в семье. Как будто папа подумывал купить себе квадрик, но понял, что за те же деньги можно взять аж целую новую «ниву», да еще и со спецподготовкой. Причем у дилера, с гарантией и без головной боли при регистрации. Хотя, если брать Бронто в «максималке», получается, что в качестве квадроцикла папа рассматривал нечто весьма премиальное: за Бронто в обвесе Style, с противотуманками и каму­фляжной окраской просят 740 000 рублей. Ни модный «пиксельный» окрас, ни защитный состав «Аллигатор» в заводском прайсе пока не значатся, а каждый способен поднять цену еще на 50 тысяч.

Кондиционер, обогрев передних сидений и обогрева­емые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, АБС и аудиоподготовка — всё это есть и на обычной Ладе 4×4.
Кондиционер, обогрев передних сидений и обогрева­емые зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, АБС и аудиоподготовка — всё это есть и на обычной Ладе 4×4.

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С другой стороны, можно взять Бронто в одном из шести стандартных цветов и с простыми резиновыми расширителями арок вместо эффектного обвеса — за 676 000 рублей. Обогрев кресел и зеркал, кондиционер, АБС — всё это в машине будет. Обычная Лада 4×4 с таким же оснащением обойдется в 508 000 рублей. Выходит, расширенный внедорожный арсенал тянет на 168 000 рублей. «Заводской тюнинг» оказывается не дороже самостоятельной доработки машины до аналогичного уровня.

С ноября по март вазовские внедорожники продаются особенно хорошо, а значит прямо сейчас спрос на Бронто уверенно растёт. Ежемесячно в цехах «ВИС-Авто» собирают 100–120 автомобилей — предварительно доработав голый кузов и отправив его на окраску обратно на АВТОВАЗ. Каждый из собранных автомобилей уже кем-то заказан. Есть корпоративные продажи и даже экспорт: в прошлом году 25 таких автомобилей, еще под именем Рысь, приобрела таможенная служба Армении, а 20 машин отправили в Европу. Так что свою колею Бронто найдет — несмотря на все унаследованные от Нивы недостатки.

Автор текста и фото: Иннокентий Кишкурно
Лада 4х4 Бронто — тест-драйв ЗР
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Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

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