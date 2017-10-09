Новый электрокар для инвалидов: коляска превращается в автокресло

Новое решение мобильности для граждан с ограниченными возможностями придумали белорусские инженеры. Пока электромобиль существует в виде концепта, который покажут на выставке «ИнваЭкспо» в Москве.

Инженеры компании «Струнные технологии» разработали прототип электрокара для людей с ограниченными возможностями. Этот автомобиль наверняка оценят те люди, чье движение ограничено инвалидной коляской. Сейчас им приходится пересаживаться в кресло водителя, что всегда крайне затруднительно. Разработчики подумали, а что если сделать так, чтобы не нужно было покидать инвалидную коляску, ведь она может выполнять функцию автосиденья! Заезжать в салон можно через багажный отсек, оборудованный специальным подъемником.

Пока электрокар существует в виде прототипа, а для серийной машины имя пока не придумали и предлагают поучаствовать в этом всем желающим. Имя юнимобиля впервые назовут на специализированной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая пройдет на территории ВДНХ в Москве с 12 по 14 сентября 2018 года.

Ну а что касается самого транспортного средства, то его габариты позволяют парковаться перпендикулярно тротуару, что облегчает посадку и высадку. В целом этот маленький и симпатичный автомобильчик даст возможность людям с ограниченными возможностями вести более подвижный образ жизни — им станет проще добираться до места работы, учебы, досуга. Будет у новинки еще и опция — инвалидная коляска с электроприводом и запасом хода до 40 км.

Сам электрокар способен развивать скорость до 100 км/ч, его запас хода при полной зарядке составляет 120 км, снаряженная масса транспортного средства — 990 кг. Заряжается автомобиль от обычной розетки, для полной зарядки ему нужно 10 часов.

Мерседес в «инвалидной» комплектации протестировал один из наших авторов.

В Нижнем Новгороде также разрабатывают компактный электрокар для маломобильных граждан. Предполагается, что управлять им можно будет силой мысли.



Видео: YouTube