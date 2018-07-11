Ты подумал, а он едет! Российский нейромобиль станет серийным через три года

Инновационный автомобиль, управляемый силой мысли, показали на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Он должен стоить недорого и обеспечить мобильностью инвалидов и пожилых людей.

О нейромобиле, разрабатываемом Нижегородским государственным университетом имени Лобачевского (ННГУ) при поддержке петербуржского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, «За рулем» подробно рассказывал в декабре прошлого года. Субкомпактный городской электрокар длиной менее трех метров снабжен уникальной системой считывания сигналов головного мозга и преобразования их в управляющие команды. Автомобиль адресован прежде всего инвалидам, страдающим от патологии конечностей, церебрального паралича, рассеянного склероза, последствий травм головы и других заболеваний. В целевую аудиторию входят также просто пожилые водители, которым в силу возраста сложно совладать с управлением традиционного автомобиля.

Как работает нейромобиль, разработчики продемонстрировали на выставке «Иннопром-2018», экспозицию осмотрел вице-премьер Дмитрий Козак.

Предполагается, что водитель автомобиля будет заезжать в него на инвалидной коляске по выдвижному пандусу через широкую багажную дверь. Машина, как и перспективные беспилотники, снабжена органами искусственного зрения, но управлять ею все же будет человек — силой мысли. Шапочка с сенсорами заменит основные органы управления, водителю нужно лишь подумать о том, куда он хочет ехать, а электроника будет давать ему подсказки и страховать — предупреждать об опасностях и помехах на дороге.

На выставке разработчики сообщили, что готовы запустить нейромобиль в серийное производство в 2021 году — правда, не сказали, какое именно предприятие займется его сборкой. Ранее была названа и ориентировочная цена инновационного транспортного средства: от 550 тысяч до 900 тысяч рублей. Ценовая вилка обусловлена, прежде всего, электрическими компонентами машины: чем более емкая батарея в него установлена, тем выше цена. В зависимости от модификации нейромобиль сможет проехать на одной зарядке от 200 до 600 км.

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Фото: ННГУ, government-nnov.ru