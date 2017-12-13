В России научились разрабатывать автомобили без инженеров

Отечественная наука породила очередной чудо-автомобиль. Инновационную методику проектирования придумали сотрудники инжинирингового центра CompMechLab Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Центр компьютерного инжиниринга» (он же CompMechLab, он же сокращенно CML) создан при СПбПУ в 2013 году и является одним из форпостов инноваций в России. Научное учреждение работает в различных областях науки и техники, в том числе в автомобилестроении. Специалисты CML принимали активное участие в проекте «Кортеж» и заслужили высокую оценку министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Представленный на иллюстрациях автомобиль — демонстратор возможностей центра. Называется машина CML CAR, и на этой неделе ее показывали президенту Путину, о чем сообщил на своей страничке в Фейсбуке руководитель CompMechLab профессор Алексей Иванович Боровков. Из опубликованных им презентационных слайдов, а также из статьи, написанной для журнала «АБС-авто» аналитиком Отдела технологического и промышленного форсайта инжинирингового центра Кузьмой Кукушкиным, следует, что компьютерное моделирование в России достигло таких небывалых высот, что традиционные инженеры для разработки автомобилей больше не нужны — все делают компьютеры и искусственный интеллект!

CML CAR — это электромобиль, который превосходит по всем ключевым характеристикам американскую Теслу. Кузов состоит из карбона, титана и алюминия, его дизайн можно подгонять под конкретного заказчика. В конструкции применено множество оригинальных решений, например напечатанная на 3D-принтере ажурная задняя подвеска типа пуш-род и конструкция среднего пола, полученная методом топологической оптимизации.

Разрабатывать машину начали в конце 2016-го и уже через год, как следует из статьи Кукушкина, подготовили ее к производству! Однако реально выпускать CML CAR никто не собирается — это, как было сказано выше, всего лишь демонстратор, показывающий, какие сияющие горизонты открываются перед отечественным автопромом благодаря разработанной экспертами CompMechLab платформе кросс-отраслевых, «сквозных», производственных технологий. Эта платформа, получившая название CML-Bench, «автоматизирует процесс на основе лучших передовых технологий мирового уровня, общая трудоемкость разработки которых превышает 1 миллион человеко-лет». За нее летом 2017 года была даже присуждена Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия», которую называют «промышленным Оскаром».

«Центр компьютерного инжиниринга» активно продвигает CML-Bench на внешние рынки и возит разработанный на ее основе CML CAR по различным международным выставкам (в виде масштабного макета и презентационных слайдов). На прошлой неделе, к примеру, CML CAR показывали на VI Китайской международной выставке технологий. О реакции на машину китайских специалистов, равно как и Владимира Путина, пока ничего не сообщается.

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Фото: fea.ru