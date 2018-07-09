Гибридный УАЗ Профи: 258 «лошадей» и 10,7 секунды до сотни!

На выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге Ульяновский автозавод показал ходовой прототип гибридного грузовика УАЗ Профи. Серийное производство начнется после завершения всех необходимых испытаний.

Компоновочный макет гибридного «уазика» посетители выставки «Иннопром» видели еще в прошлом году, а теперь их взору предстал полноценный работающий автомобиль! Опытный образец сделан уазовцами совместно со специалистами ФГУП «НАМИ» на базе коммерческой модели УАЗ Профи грузоподъемностью 1,5 тонны с двухрядной кабиной.

Гибридная силовая установка прототипа состоит из бензинового 2,3-литрового двигателя мощностью 131,6 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробки передач, электромотора мощностью 124,6 л.с., 355-вольтовой батареи емкостью 14,5 кВт·ч и блока силовой электроники. Максимальная совокупная мощность системы составляет 258 л.с., максимальный крутящий момент — 500 Нм.

В гибридном режиме УАЗ Профи способен разогнаться до 100 км/ч за 10,7 с, максимальная скорость — 141 км/ч. На электротяге с полностью заряженной батареей грузовик может проехать более 73 км, но со скоростью не более 50 км/ч — свыше этого порога автоматически активируется гибридный режим. Средний расход топлива в гибридном режиме составляет 7,6 л/100 км, а запас хода — 850 км.

В фирменном промо-ролике видно, что электрические компоненты силовой установки лежат прямо в кузове, что, конечно, не очень практично. Будем надеяться, что на серийном автомобиле их куда-нибудь уберут…

Серийная версия модели будет снабжаться комплексом передовых систем активной безопасности ADAS и телематической платформой для эффективного ведения бизнеса. Ясно, что цена автомобиля низкой не будет и позволить его себе смогут далеко не все предприниматели.

Точная дата запуска гибрида в производство пока не названа: в официальном пресс-релизе говорится, то оно начнется «после прохождения всех необходимых испытаний», а неофициальные источники говорят, что не раньше 2020 года…

На 2020 год косвенно указывает и отсылка в релизе на перспективные европейские экологические нормы по выбросу СО 2 , которым гибридный УАЗ Профи соответствует уже сейчас. Значит ли это, что гибридные УАЗы будут покорять Европу? Наличие новейших систем активной безопасности вполне позволило бы это сделать, если бы не посредственная безопасность пассивная… Рассчитывать с ней на достойный рейтинг Euro NCAP, к сожалению, не приходится.

В конце июня стало известно о том, что Ульяновский автозавод возобновил работу над кроссовером УАЗ-3170.

Также в июне УАЗ Патриот получил новую раздаточную коробку, а в следующем году получит новый двигатель и автоматическую коробку передач.

Фото, видео: УАЗ