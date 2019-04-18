Задай свой вопрос руководству марки Lada!

Материалы по теме6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6
Все ответы мы разобьем на несколько публикаций исходя из тематики вопросов.
Хотим сразу предупредить, что этой серией мы не ставим задачи решить частные вопросы конкретных автовладельцев (для этого существует клиентская служба Лады 8 800 700 5232).
Представители автопроизводителя ждут ваших вопросов о ценовой политике, обновлении модельного ряда и сервисном обслуживании.
Оставляйте ваши вопросы в комментариях под этим материалом, ЗР непременно доставит их до адресата!
- Напомним, ранее мы уже задавали удобные и не очень вопросы главе Kia в России.
- А с представителями Nissan говорили о сервисном обслуживании японских автомобилей.
- Еще одна публикация была посвящена эксплуатации автомобилей марок Hyundai/Kia.
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