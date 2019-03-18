Несколько дней назад перед поездкой на Женевский автосалон ЗР предложил вам задать вопросы главе марки Kia. Ловите ответы от управляющего директора Kia Motors Rus Александра Мигаля.

Kia планирует продажи электромобилей в России? (Виктор Александрович)

[table id="782"]Быть первым — не всегда правильная стратегия[table id="783"]. Мы уже видели приход на российский рынок электрокаров и даже бурный рост их продаж в сотни процентов — с 8 до 23 реализованных машин в год, что ярко свидетельствует о том, насколько сегодня эта технология востребована у нас. Что, впрочем, не означает, что Россия для электрических автомобилей закрыта. Это говорит лишь о том, что помимо необходимой для сколь-нибудь массовых продаж электрокаров инфраструктуры должен сложиться осознанный платежеспособный спрос, чтобы эта часть авторынка стала бизнесом. Сегодня мы в компании считаем, что имеющийся модельный ряд в значительном мере удовлетворяет потребности наших клиентов.

Что будет с про Ceed Cross и что-то двухдверное в C- и D- классе, т.к. с Просидом вышел облом. (Александр Мордынский)

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Любителям Просида мы можем предложить новую версию shooting brake этой модели, которую я бы не стал называть «обломом». С другой стороны, у нас есть Stinger для любителей горячего вождения. Видите ли, в ситуации, в которой мы сегодня все оказались, предлагать чересчур нишевые автомобили, коими являются двухдверки — решение для большого бизнеса спорное. Поэтому мы ограничимся теми предложениями, что у нас уже есть. А именно — машинами, которые сочетают в себе удовольствие от вождения и большую практичность.

Про приподнятую версию Сида. У нас на сегодняшний день в линейке есть Rio X—Line, Soul, а также Sportage (как с передним, так и с полным приводом) и далее Sorento и Sorento Prime, и еще Mohave. По-моему, они с лихвой перекрывают все потребности как с точки зрения ценового предложения, так и с точки зрения размеров кузовов и в конце концов потребностях покупателей. Чтобы поставить перед корпорацией задачу производства такого автомобиля, как приподнятая версия Сида, я должен четко понимать, что у меня есть большой платежеспособный спрос на нее. А он возникает лишь тогда, когда машина решает конкретные задачи потребителя, не покрывающиеся имеющимся модельным рядом. [table id="782"]Мне сложно представить, какую дополнительную ценность будет нести для него приподнятый хэтчбек С-сегмента[table id="783"] при имеющимся предложении, начинающимся от миллиона рублей и заканчивающимся тремя.

Почему в Россию везут ProСeed исключительно с роботом, а про механику забыли? Ничего против него не имею, просто удобнее ездить на МКПП. Почему-то везде можно выбрать что ты хочешь, а в России нас снова обделяют ассортиментом… И второй вопрос: где дизельные двигатели на Сидах, у нас что, до сих пор проблемы с топливом? (Максим)

Я в какой-то мере могу считать себя экспертом по С-сегменту, поскольку вся моя профессиональная жизнь прошла в борьбе за него. Заявляю ответственно: объем продаж дизельных Сидов не превысит двух процентов общей структуре продаж этой модели. Единственный регион РФ, где потребление дизельных машин в этом классе выбивается из общей канвы, — Калининградская область. Просто в силу ее географической близости к Европе. Цифры, которыми я владею по остальной России, говорят о том, что дизельный Ceed спросом пользоваться не будет.

Kia ProCeed

Теперь о Просиде. Если вы посмотрите на статистику продаж от АЕБ или «Автостата», вы увидите, что 40% рынка — Москва и Санкт-Петербург, еще 20–30% — остальные крупные города. Массовый потребитель в них предпочитает комфорт усиленной работе руками и ногами за рулем. Вот почему запрос однозначно идет на автоматическую трансмиссию. С другой стороны, до сих пор в умах наших граждан бытует мнение, что расход топлива на механике ниже, чем на современных автоматах. Так вот, смею вас заверить, что добиться этого сможет лишь водитель с навыками раллийного пилота. Я, как и 90% российских водителей, такими способностями не обладаю, хотя машину вожу давно.

У многих в России есть потребность в доступном семиместном автомобиле. Будут ли более бюджетные семиместные комплектации Kia Sorento Prime? Планируется ли когда-нибудь сборка/поставки в Россию Kia Sedona/Carnival? (Юрий)

Если уважаемый читатель не против, я бы слегка иначе поставил вопрос, потому что на его прямой вопрос рынок ответ уже дал: семиместные MPV с него исчезли. Еще пять лет назад они занимали около 10% рынка, а потом практически сошли на нет. Но рациональное зерно в вопросе есть: есть потенциал и спрос на полноразмерные вэны для большой семьи — семи- или восьмиместные. И мы рассматриваем возможность появления такого автомобиля как в линейке Kia глобально, так и на российском рынке в частности. Вопрос небыстрый, но на повестке дня стоит.

Когда планируется сделать Sportage спереди хотя бы примерно таким же, каким он уже продается в Китае под именем KX5? Намного более выигрышная внешность! После третьего поколения на четвертое смотреть не могу... (Алекс)

Обновленный Kia KX5 (Sportage), представленный для китайского рынка в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу

Мы примем к сведению мнение уважаемого читателя, но давайте не забывать, что Kia — массовый бренд, работающий на удовлетворение потребностей большого числа покупателей. Когда ты разрабатываешь стратегию развития, самая сложная задача — решить, чего ты делать точно не будешь. Потому что, если делать все подряд, никаких ресурсов не хватит. Нужно себя ограничивать. То, что мы уже пятый год подряд иностранный бренд номер один в России, свидетельствует о наших компетенциях. Хотя нам всегда интересно, что мы еще можем сделать, поэтому с интересом изучаем подобные мнения, иначе мы были бы плохими продавцами и маркетологами.

Что слышно про новый Mohave? Что в нем изменят и когда его ждать? (Сергей)

Изменения планируются. Мы ожидаем, что в течение этого года мы поймем, когда эта машина будет запускаться на глобальном рынке, соответственно, поймем, когда она приедет к нам. В конце этого года — начале следующего мы сможем дать окончательный ответ на вопрос о том, как она будет выглядеть.

Когда эти производители начнут делать нормальные кроссоверы для любителей природы? В Kia же делали очень приличные SUV, на которых можно было съезжать с асфальта… (Михаил)

Kia Mohave

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В модельном ряду Kia представлены пять моделей, относящихся к классу кроссоверов и внедорожников. Четыре из них оснащены системой полного привода и высоким дорожным просветом, что позволяет им уверенно передвигаться по пересеченной местности. Для тех, кому требуется более выносливый и проходимый автомобиль, идеально подойдет Mohave. Его надежная рама, мощный и тяговитый дизельный двигатель объемом 3 литра и система полного привода с понижающим рядом в коробке передач обеспечивают повышенную проходимость автомобиля. А в следующем году состоится долгожданная премьера нового компактного кроссовера. Эта модель с большим дорожным просветом и современной системой полного привода станет отличным предложением для всех любителей активного отдыха на природе.

Хочу жене купить Picanto, но почему же она такая дорогая? 800 000 рублей с кондиционером, автоматом и подогревом! И нет больше ни одной компактной машины на рынке… (Василий Коваль)

Kia Picanto

Picanto хоть и является самой компактной моделью компании на российском рынке, представляет собой современный и высокотехнологичный автомобиль, соответствующий жестким требованиям безопасности и экологичности. Мы гордимся тем, что цены и комплектации моделей Kia максимально адаптированы под предпочтения российских потребителей. И Picanto здесь не исключение. Однако [table id="782"]существенным фактором в ценообразовании является курс национальной валюты, на который у нас нет возможности повлиять[table id="783"]. Если же возвращаться к цене, то по состоянию на начало марта 2019 года стоимость Picanto с перечисленными опциями составляет 769 000 рублей.

Возможно ли ждать от Kia полноценного конкурента BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и Audi A6 по более разумным ценам? (Андрей Николаев)

Такие автомобили уже поступили в продажу. Для тех, кто отдает предпочтение высокой динамике и яркому дизайну, мы предлагаем Stinger — первую модель Kia в классе гран-туризмо. Стильный, мощный и драйверский фастбек уже успел зарекомендовать себя на рынке и, мы надеемся, в будущем станет еще популярнее. А если вы ищите в автомобиле умиротворения, роскошь и абсолютный комфорт, то на этот случай теперь есть новый флагман нашего модельного ряда К900. Уже одна его внешность выгодно выделяет его на фоне конкурентов. И кто еще в этом классе предлагает финансовые программы, включающие возможность получить персонального водителя?

Александр Мигаль был назначен на должность управляющего директора Kia Motors Rus в августе прошлого года. На этой позиции он отвечает за продажи и послепродажное обслуживание, логистику, развитие модельного ряда, а также маркетинговую стратегию корейской марки. Карьеру в автомобильной индустрии г-н Мигаль начал в 1998 году российском представительстве GM в должности менеджера по дистрибуции. Затем занимался вопросами прогнозирования и анализа продаж брендов Opel, Chevrolet и SAAB в странах Центральной и Восточной Европы, работая в подразделениях GM в этих регионах. В течение своей карьеры в GM Александр Мигаль занимал руководящие позиции, в том числе должности директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию GM Uzbekistan, директора по маркетингу и поддержке продаж GM DAT CIS, управляющего директора Chevrolet в России. С 2015 по 2018 год являлся управляющим директором «Пежо Ситроен Рус», отвечая за операции брендов Peugeot, Citroen и DS Automobiles в России.





Фото: Kia