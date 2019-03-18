Ceed Cross, дизели и «ручка» для России: Kia ответила на ваши вопросы

Несколько дней назад перед поездкой на Женевский автосалон ЗР предложил вам задать вопросы главе марки Kia. Ловите ответы от управляющего директора Kia Motors Rus Александра Мигаля.

Kia планирует продажи электромобилей в России? (Виктор Александрович)


[table id="782"]Быть первым — не всегда правильная стратегия[table id="783"]. Мы уже видели приход на российский рынок электрокаров и даже бурный рост их продаж в сотни процентов — с 8 до 23 реализованных машин в год, что ярко свидетельствует о том, насколько сегодня эта технология востребована у нас. Что, впрочем, не означает, что Россия для электрических автомобилей закрыта. Это говорит лишь о том, что помимо необходимой для сколь-нибудь массовых продаж электрокаров инфраструктуры должен сложиться осознанный платежеспособный спрос, чтобы эта часть авторынка стала бизнесом. Сегодня мы в компании считаем, что имеющийся модельный ряд в значительном мере удовлетворяет потребности наших клиентов.

Что будет с про Ceed Cross и что-то двухдверное в C- и D- классе, т.к. с Просидом вышел облом. (Александр Мордынский)

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Любителям Просида мы можем предложить новую версию shooting brake этой модели, которую я бы не стал называть «обломом». С другой стороны, у нас есть Stinger для любителей горячего вождения. Видите ли, в ситуации, в которой мы сегодня все оказались, предлагать чересчур нишевые автомобили, коими являются двухдверки — решение для большого бизнеса спорное. Поэтому мы ограничимся теми предложениями, что у нас уже есть. А именно — машинами, которые сочетают в себе удовольствие от вождения и большую практичность.

Про приподнятую версию Сида. У нас на сегодняшний день в линейке есть Rio XLine, Soul, а также Sportage (как с передним, так и с полным приводом) и далее Sorento и Sorento Prime, и еще Mohave. По-моему, они с лихвой перекрывают все потребности как с точки зрения ценового предложения, так и с точки зрения размеров кузовов и в конце концов потребностях покупателей. Чтобы поставить перед корпорацией задачу производства такого автомобиля, как приподнятая версия Сида, я должен четко понимать, что у меня есть большой платежеспособный спрос на нее. А он возникает лишь тогда, когда машина решает конкретные задачи потребителя, не покрывающиеся имеющимся модельным рядом. [table id="782"]Мне сложно представить, какую дополнительную ценность будет нести для него приподнятый хэтчбек С-сегмента[table id="783"] при имеющимся предложении, начинающимся от миллиона рублей и заканчивающимся тремя.

Почему в Россию везут ProСeed исключительно с роботом, а про механику забыли? Ничего против него не имею, просто удобнее ездить на МКПП. Почему-то везде можно выбрать что ты хочешь, а в России нас снова обделяют ассортиментом… И второй вопрос: где дизельные двигатели на Сидах, у нас что, до сих пор проблемы с топливом? (Максим)

Я в какой-то мере могу считать себя экспертом по С-сегменту, поскольку вся моя профессиональная жизнь прошла в борьбе за него. Заявляю ответственно: объем продаж дизельных Сидов не превысит двух процентов общей структуре продаж этой модели. Единственный регион РФ, где потребление дизельных машин в этом классе выбивается из общей канвы, — Калининградская область. Просто в силу ее географической близости к Европе. Цифры, которыми я владею по остальной России, говорят о том, что дизельный Ceed спросом пользоваться не будет.

Kia ProCeed
Kia ProCeed

Теперь о Просиде. Если вы посмотрите на статистику продаж от АЕБ или «Автостата», вы увидите, что 40% рынка — Москва и Санкт-Петербург, еще 20–30% — остальные крупные города. Массовый потребитель в них предпочитает комфорт усиленной работе руками и ногами за рулем. Вот почему запрос однозначно идет на автоматическую трансмиссию. С другой стороны, до сих пор в умах наших граждан бытует мнение, что расход топлива на механике ниже, чем на современных автоматах. Так вот, смею вас заверить, что добиться этого сможет лишь водитель с навыками раллийного пилота. Я, как и 90% российских водителей, такими способностями не обладаю, хотя машину вожу давно.

У многих в России есть потребность в доступном семиместном автомобиле. Будут ли более бюджетные семиместные комплектации Kia Sorento Prime? Планируется ли когда-нибудь сборка/поставки в Россию Kia Sedona/Carnival? (Юрий)

Если уважаемый читатель не против, я бы слегка иначе поставил вопрос, потому что на его прямой вопрос рынок ответ уже дал: семиместные MPV с него исчезли. Еще пять лет назад они занимали около 10% рынка, а потом практически сошли на нет. Но рациональное зерно в вопросе есть: есть потенциал и спрос на полноразмерные вэны для большой семьи — семи- или восьмиместные. И мы рассматриваем возможность появления такого автомобиля как в линейке Kia глобально, так и на российском рынке в частности. Вопрос небыстрый, но на повестке дня стоит.

Когда планируется сделать Sportage спереди хотя бы примерно таким же, каким он уже продается в Китае под именем KX5? Намного более выигрышная внешность! После третьего поколения на четвертое смотреть не могу... (Алекс)

Обновленный Kia KX5 (Sportage), представленный для китайского рынка в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу
Обновленный Kia KX5 (Sportage), представленный для китайского рынка в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу

Мы примем к сведению мнение уважаемого читателя, но давайте не забывать, что Kia — массовый бренд, работающий на удовлетворение потребностей большого числа покупателей. Когда ты разрабатываешь стратегию развития, самая сложная задача — решить, чего ты делать точно не будешь. Потому что, если делать все подряд, никаких ресурсов не хватит. Нужно себя ограничивать. То, что мы уже пятый год подряд иностранный бренд номер один в России, свидетельствует о наших компетенциях. Хотя нам всегда интересно, что мы еще можем сделать, поэтому с интересом изучаем подобные мнения, иначе мы были бы плохими продавцами и маркетологами.

Что слышно про новый Mohave? Что в нем изменят и когда его ждать? (Сергей)

Изменения планируются. Мы ожидаем, что в течение этого года мы поймем, когда эта машина будет запускаться на глобальном рынке, соответственно, поймем, когда она приедет к нам. В конце этого года — начале следующего мы сможем дать окончательный ответ на вопрос о том, как она будет выглядеть.

Когда эти производители начнут делать нормальные кроссоверы для любителей природы? В Kia же делали очень приличные SUV, на которых можно было съезжать с асфальта… (Михаил)

Kia Mohave
Kia Mohave

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В модельном ряду Kia представлены пять моделей, относящихся к классу кроссоверов и внедорожников. Четыре из них оснащены системой полного привода и высоким дорожным просветом, что позволяет им уверенно передвигаться по пересеченной местности. Для тех, кому требуется более выносливый и проходимый автомобиль, идеально подойдет Mohave. Его надежная рама, мощный и тяговитый дизельный двигатель объемом 3 литра и система полного привода с понижающим рядом в коробке передач обеспечивают повышенную проходимость автомобиля. А в следующем году состоится долгожданная премьера нового компактного кроссовера. Эта модель с большим дорожным просветом и современной системой полного привода станет отличным предложением для всех любителей активного отдыха на природе.

Хочу жене купить Picanto, но почему же она такая дорогая? 800 000 рублей с кондиционером, автоматом и подогревом! И нет больше ни одной компактной машины на рынке… (Василий Коваль)

Kia Picanto
Kia Picanto

Picanto хоть и является самой компактной моделью компании на российском рынке, представляет собой современный и высокотехнологичный автомобиль, соответствующий жестким требованиям безопасности и экологичности. Мы гордимся тем, что цены и комплектации моделей Kia максимально адаптированы под предпочтения российских потребителей. И Picanto здесь не исключение. Однако [table id="782"]существенным фактором в ценообразовании является курс национальной валюты, на который у нас нет возможности повлиять[table id="783"]. Если же возвращаться к цене, то по состоянию на начало марта 2019 года стоимость Picanto с перечисленными опциями составляет 769 000 рублей.

Возможно ли ждать от Kia полноценного конкурента BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и Audi A6 по более разумным ценам? (Андрей Николаев)


Такие автомобили уже поступили в продажу. Для тех, кто отдает предпочтение высокой динамике и яркому дизайну, мы предлагаем Stinger — первую модель Kia в классе гран-туризмо. Стильный, мощный и драйверский фастбек уже успел зарекомендовать себя на рынке и, мы надеемся, в будущем станет еще популярнее. А если вы ищите в автомобиле умиротворения, роскошь и абсолютный комфорт, то на этот случай теперь есть новый флагман нашего модельного ряда К900. Уже одна его внешность выгодно выделяет его на фоне конкурентов. И кто еще в этом классе предлагает финансовые программы, включающие возможность получить персонального водителя?

Александр Мигаль был назначен на должность управляющего директора Kia Motors Rus в августе прошлого года. На этой позиции он отвечает за продажи и послепродажное обслуживание, логистику, развитие модельного ряда, а также маркетинговую стратегию корейской марки. Карьеру в автомобильной индустрии г-н Мигаль начал в 1998 году российском представительстве GM в должности менеджера по дистрибуции. Затем занимался вопросами прогнозирования и анализа продаж брендов Opel, Chevrolet и SAAB в странах Центральной и Восточной Европы, работая в подразделениях GM в этих регионах. В течение своей карьеры в GM Александр Мигаль занимал руководящие позиции, в том числе должности директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию GM Uzbekistan, директора по маркетингу и поддержке продаж GM DAT CIS, управляющего директора Chevrolet в России. С 2015 по 2018 год являлся управляющим директором «Пежо Ситроен Рус», отвечая за операции брендов Peugeot, Citroen и DS Automobiles в России.


Фото: Kia

Ceed Cross, дизели и «ручка» для России: Kia ответила на ваши вопросы
Ceed Cross, дизели и «ручка» для России: Kia ответила на ваши вопросы
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