Эта модель устарела по всем статьям, однако фанаты продолжают видеть в ней неоспоримые достоинства.

Надпись на внедорожнике: Land Niver



Из Сети

Материалы по теме К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121

В те времена, когда я еще ходил на ВДНХ, чтобы своими глазами увидеть новую модель автопрома, однажды произошло нечто. Потолкавшись около ижевской новинки (тогда, кстати говоря, это был Иж-2126), я случайно перевел взгляд в сторону и увидел НЕЧТО. После этого все остальные экспонаты выставки на какое-то время перестали существовать…

НЕЧТО имело незвучное и унылое имя: «Нива». Во всяком случае, меня оно тогда расстроило. Но вот остальное вызвало шок, изумление, восторг. Впрочем, я и сегодня считаю, что тот ВАЗ-2121 был одним из самых красивых отечественных автомобилей. Я тогда понятия не имел, кто такой Прусов и какую роль в создании этой машины сыграл Косыгин — передо мной на подиуме стояла настоящая инопланетянка. Потому что ничего похожего наши прежде не делали. А вскоре выяснилось, что и «не наши» тоже.

ВАЗ-2121 был и остается единственным отечественным автомобилем, который действительно всколыхнул мировое автомобильное сообщество. Явившись публике в 1976 году, самобытный автомобиль повышенной проходимости с трехдверным кузовом стал сенсацией. Симпатичный, полноприводный, абсолютно «нашенский»! И — внимание! — никакой не концепткар, выпущенный на потеху зевакам, а серийный! Сколько стоит? Человек, дежуривший на стенде, терпеливо повторял — примерно от восьми до восьми с половиной тысяч. Кстати, так и оказалось!

Нива в то время фактически не имела аналогов! Работники внешней торговли обещали продать таких машинок столько, сколько им выделят для продажи. В очереди за русским «проходимцем» стояли Италия, Германия, Франция...

Ладно, все это было 43 года назад. А вся эта прелюдия — как пояснение к веселой теме: «Почему я считаю, что Лада 4х4 — лучший внедорожник на свете?». Итак, загибаем пальцы:

Материалы по теме 15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

Это — абсолютно отечественная разработка!

Это — первый в мире комфортабельный «проходимец».

Это — настоящий полноприводный автомобиль, у которого полный привод работает постоянно, в 100% ситуаций (безо всяких включений и подключений).

Это автомобиль, который экспортировался практически во все страны с развитым автопромом.

Это универсальный автомобиль, который многие реально считают членом семьи.

Это автомобиль, который фактически с первой попытки настолько угодил «в яблочко», что за последующее время, в общем-то, принципиально и не изменился. Впрыск, нейтрализатор — да, но суть — прежняя.

Это очень дешевая и ремонтопригодная машина.

Это автомобиль, который пересекал Сахару, забирался в Гималаях на высоту почти в шесть километров, работал 12 лет в Антарктиде и ездил с зарулевским экипажем под водой!

Таким автомобилем владеет В.В. Путин! Другие аргументы нужны?

С момента появления той Нивы изменилось многое. Прежде всего, выросли требования потребителя. Теперь мало кто согласится ездить на шумном, медленном и таком некомфортном на фоне современных внедорожников автомобиле. А потому та Нива, совершенная когда-то в техническом плане, со временем превратилась в сугубо утилитарный внедорожник для небогатых водителей. Конечно, сегодня есть более дорогие, более престижные, более мощные полноприводники, но для меня лучший — все-таки этот.

Всех, кто желает дополнить список достоинств, приглашаем поделиться соображениями в комментариях ниже.