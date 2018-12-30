Теперь вы никогда не ошибетесь с толкованием аббревиатур, которыми производители помечают свои полноприводные модели, и без труда отличите настоящий внедорожник от паркетника.

«AWD в сравнении с 4WD выдает меньший крутящий момент».

Мнение одного интернетовского «знатока»

Обилие хитроумных аббревиатур типа AWD, 4WD, а также Part-Time 4WD, Full-Time 4WD, 4х4, 4matic и прочих сокращений — неплохой рекламный ход, внушающий обладателю автомобиля, что тот не ошибся при покупке машины, выбрав «самое-самое». При этом, к сожалению, подобные шильдики зачастую не имеют однозначного толкования. Кто не верит, может набрать в поисковой строке, скажем, AWD и 4WD — вас занесет в такие дебри, из которых уже можно и не выбраться. Про техническую грамотность вообще лучше не заикаться.

Между тем, по большому счету, основных типов машин, называемых полноприводными, — три (если глубоко не залезать в те самые дебри с «халдексами», несимметичными дифференциалами и др.). Типичные представители «троицы» показаны на фото ниже.

УАЗ Patriot. Привод на заднюю ось — постоянный. Привод на переднюю ось — подключаемый; межосевого дифференциала нет.

Лада 4х4. Привод на обе оси — постоянный, есть межосевой дифференциал.

Renault Duster. Привод на переднюю ось — постоянный. Привод на заднюю — подключаемый через муфту. (Известны и обратные схемы, когда основной ведущей осью является задняя, а через муфту подключается передняя…)



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А вот и первая особенность, для многих — неожиданная. С точки зрения педанта звание полноприводного автомобиля из указанной троицы по-настоящему достойна только тольяттинская машина! Ведь только у нее полный привод работает в 100% случаев, в то время как для остальных это, в общем-то, подключаемая функция: уазик часто катается в режиме заднеприводных «жигулей», а Дастер — подобно переднеприводной вазовской «восьмерке».

Вторая особенность тоже забавная — о ней мало кто догадывается. Даже при отключенных осях (передней на уазике и задней на Дастере) куча элементов трансмиссии на этих автомобилях все равно постоянно вращается! На УАЗе будут крутиться полуоси переднего моста и кардан, на Дастере — задний редуктор и приводы задних колес, и кардан. А это — шум и расход топлива даже в моноприводном режиме.

Теперь — о самом хитром: как на указанных машинах распределяются моменты. Рассмотрим несколько ситуаций. При этом условно считаем, что трение и прочие потери отсутствуют, нагрузки на колеса — одинаковые, продольная и поперечная развесовки — равномерные, а условия сцепления шин с покрытием — одинаковые, если отсутствуют иные оговорки.

Автомобиль едет по ровной дороге по кругу

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УАЗ Патриот. Если передний мост не подключен, то моменты на его задних колесах распределены поровну, а на передних моменты отсутствуют. Если же подключить передний мост, то на каждой оси моменты будут делиться поровну, а вот распределение по осям будет зависеть от нагрузок и сил сцепления. На сухом асфальте это приведет к тому, что передние и задние колеса начнут пробуксовывать относительно друг друга, поскольку их моменты выровнять некому: межосевого дифференциала-то нет.

Лада 4х4. Если межосевой дифференциал не заблокирован, то моменты на всех четырех колесах равны. Соответственно, никакой пробуксовки не будет. Если же заблокировать межосевой дифференциал, то, как и на УАЗе, при движении по хорошей дороге в повороте появится относительная пробуксовка передних и задних колес.

Renault Duster. При движении в режиме Lock муфта жестко подсоединяет задний мост, что может привести к пробуксовке на хорошем покрытии.

Ведущее колесо повисло в воздухе

УАЗ Патриот. Если передний мост не подключен, машина остановится. При подключении моста весь момент от двигателя достанется «независшей» оси и машина поедет дальше.

Лада 4х4. При незаблокированном дифференциале машина остановится. Если заблокировать межосевой дифференциал, то машина поедет дальше.

Renault Duster. При положении селектора 2WD машина остановится. В положении Auto или Lock муфта подключит задний мост и машина продолжит движение.

Прописные истины

Симметричный дифференциал всегда выравнивает моменты: межосевой — на осях, межколесный — на колесах.

Заблокированный межколесный дифференциал фактически превращает ось автомобиля в аналог колесной пары железнодорожного вагона. Но даже при этом момент на вывешенном колесе равен нулю.

На вывешенном колесе момент всегда равен нулю, независимо от наличия или отсутствия дифференциалов. При этом его обороты вдвое выше, чем в условиях нормального движения.

Что в имени тебе моем?

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А откуда берутся все эти AWD и прочие 4WD. Звоню коллеге на автозавод — он, к моему удовольствию, подтверждает то, к чему я пришел сам. Дескать, подобные обозначения в целом являются не технически законодательными, а чисто маркетинговыми, условными. Поэтому в жизни могут встречаться исключения. Но, в основном, AWD — это «моноприводники», у которых есть возможность подключать вторую ведущую ось. А 4WD — это, скажем так, машины с постоянно подключенными осями с заданным изначально распределением момента между осями (например — 50 на 50, у которых есть возможность блокировать межосевой дифференциал).

В общем-то, если вам нужно всего лишь время от времени выбираться из сугроба, то любая из перечисленных схем с намеком на полноприводность существенно превзойдет обыкновенную «4 на 2». А большинство нуждается именно в этом. Ну, а те, кто готовится к реальным внедорожным подвигам, все равно живут в параллельной вселенной, а потому ни в каких пояснениях не нуждается.

Всем удачи на любых дорогах!