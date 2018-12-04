Идея полноприводного легкового автомобиля с комфортным кузовом зародилась еще век назад, а попытки воплотить ее в жизнь предпринимали многие фирмы в Америке и Европе. Давайте вспомним, какие автомобили внесли свой вклад в дело создания нашей Нивы.

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Спорить, чем современный внедорожник отличается от полноприводного кроссовера, можно до бесконечности, сообразно собственным знаниям, опыту и установкам. Однако придется признать, что в современном мире — уже почти ничем.

А ведь идея полноприводного легкового автомобиля с комфортным, а не аскетично-армейским кузовом волновала умы производителей еще век назад. Попытки воплотить ее в жизнь предпринимали многие фирмы в Америке и Европе, предшествуя созданию Нивы, а вслед за ней и практически всех современных полноприводных кроссоверов, пригодных для ежедневной эксплуатации не только «в пампасах», но и на городских улицах и загородных шоссе.

В галерее ниже — наиболее заметные и яркие этапы этой увлекательной истории.

С историей легкового полного привода можно познакомиться здесь.

О том, как рождались советские переднеприводные модели, читайте здесь.

Авангардные проекты советского автопрома мы собрали в этой публикации.

Чем выше проходимость автомобиля, тем больше шансов «посадить» его или встретить коллегу по несчастью. Новый раздел с тросами рывковыми и буксировочными появился в нашем интернет-магазине.

Фото: фирмы-производители