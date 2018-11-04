12 предшественников Нивы — зарубежных и наших

Идея полноприводного легкового автомобиля с комфортным кузовом зародилась еще век назад, а попытки воплотить ее в жизнь предпринимали многие фирмы в Америке и Европе. Давайте вспомним, какие автомобили внесли свой вклад в дело создания нашей Нивы.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Спорить, чем современный внедорожник отличается от полноприводного кроссовера, можно до бесконечности, сообразно собственным знаниям, опыту и установкам. Однако придется признать, что в современном мире — уже почти ничем.

А ведь идея полноприводного легкового автомобиля с комфортным, а не аскетично-армейским кузовом волновала умы производителей еще век назад. Попытки воплотить ее в жизнь предпринимали многие фирмы в Америке и Европе, предшествуя созданию Нивы, а вслед за ней и практически всех современных полноприводных кроссоверов, пригодных для ежедневной эксплуатации не только «в пампасах», но и на городских улицах и загородных шоссе.

В галерее ниже — наиболее заметные и яркие этапы этой увлекательной истории.

12 предшественников Нивы — зарубежных и наших

  • С историей легкового полного привода можно познакомиться здесь.
  • О том, как рождались советские переднеприводные модели, читайте здесь.
  • Авангардные проекты советского автопрома мы собрали в этой публикации.

Фото: фирмы-производители

12 предшественников Нивы — зарубежных и наших
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Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

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