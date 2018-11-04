Спорить, чем современный внедорожник отличается от полноприводного кроссовера, можно до бесконечности, сообразно собственным знаниям, опыту и установкам. Однако придется признать, что в современном мире — уже почти ничем.
А ведь идея полноприводного легкового автомобиля с комфортным, а не аскетично-армейским кузовом волновала умы производителей еще век назад. Попытки воплотить ее в жизнь предпринимали многие фирмы в Америке и Европе, предшествуя созданию Нивы, а вслед за ней и практически всех современных полноприводных кроссоверов, пригодных для ежедневной эксплуатации не только «в пампасах», но и на городских улицах и загородных шоссе.
В галерее ниже — наиболее заметные и яркие этапы этой увлекательной истории.
- С историей легкового полного привода можно познакомиться здесь.
- О том, как рождались советские переднеприводные модели, читайте здесь.
- Авангардные проекты советского автопрома мы собрали в этой публикации.
Фото: фирмы-производители
Читать комментарии