АВТОВАЗ будет работать под новым слоганом и в ближайшие годы расширит свой модельный ряд до 13 автомобилей.

Волжский автозавод приступил к реализации программы по развитию и обновлению модельного ряда Lada, для чего предприятием было нанято около 400 новых сотрудников, часть которых будут работать в Инжиниринговом центре завода над созданием восьми новых моделей и обновлением девяти.

В этом году на предприятии была разработана новая корпоративная философия, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. В ее основу легли три составляющие: энергичный дизайн, лучшее качество и оснащение за приемлемую цену, уверенность в любых ситуациях. Был утвержден и новый девиз марки «Lada. Новые горизонты». Таким образом, завод анонсирует скорый выход в новые ниши, а также трансформацию дилерской сети.

Сегодня под брендом Lada продается пять моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и внедорожник 4x4. К 2026 году модельный ряд будет расширен до 13 автомобилей.

Новые сотрудники АВТОВАЗа уже приступили к обновлению Весты, фотографии интерьера которой недавно были нами опубликованы.

В начале 2019 года в России начнутся продажи спортверсии Весты, которая получила доработанную подвеску и более мощный двигатель.

Фото: Lada