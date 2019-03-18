Lada Vesta получила новую версию: с прибором ночного видения и тепловизором

Такие машины простым смертным будут недоступны: их сможет использовать Росгвардия в качестве патрульных автомобилей для вневедомственной охраны.

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Росгвардия тестирует новые патрульные автомобили, которые под завязку забиты современным оборудованием. Автомобили будет использовать вневедомственная охрана, которая входит в состав силового ведомства.

Новые автомобили уже протестированы на дорогах Москвы и Ульяновска. В целом, Росгвардия довольна Ладой Вестой, есть ряд мелких замечаний, которые переданы разработчику, заявил начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

«Патрульный автомобиль Lada Vesta в районе ответственности выполнения служебных задач должен быть основным автомобилем, оборудованным современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов», — цитирует РИА Новости Беззубикова.

В максимальной комплектации Лада Веста для Росгвардии будет оснащена радиостанцией, мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, прибором ночного видения и тепловизором.

Предполагается, что помимо таких Вест ведомство закупит Ладу Гранту в более простых комплектациях. На одну максимально оснащенную машину будет приходиться две-три более простых, которые станут взаимодействовать с ней.

Когда Росгвардия закупит Лады Весты и Гранты для своих нужд, пока неизвестно.

По заказу Росгвардии разработан комплекс «Стена» на базе КАМАЗа для разгона митингов.

Планировалось, что в 2018 году Росгвардия закупит внедорожники, созданные специально для нее на УАЗе. Но про эти автомобили так ничего и не известно.

Фото: АВТОВАЗ