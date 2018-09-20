Комплекс «Стена»: Росгвардия получит новую технику для разгона митингов

На вооружение федеральной службы поступит 10 таких комплексов-трансформеров.

Концерн «Калашников» обещает до конца года поставить в региональные подразделения Росгвардии десять комплексов «Стена» для защиты от агрессивно настроенных групп граждан.

Комплекс «Стена» был создан для ОМОНа Росгвардии. После тестирования в московском ОМОНе в него были внесены изменения в соответствии с требованиями правоохранителей. Например, в два раза сокращено время приведения комплекса в рабочее состояние, а занимает это до 3,5 минут, из состава комплекса исключен водомет и усилена конструкция механизированного щита. Правоохранители пояснили, что от водомета решили отказаться, так как он приводил в повышенному травматизму. В машине есть комплексы фото- и видеофиксации, стробоскопы и «средства звукового давления». При испытаниях спецавтомобиль атаковали с зажигательной смесью, но комплекс может неоднократно потушить себя сам.

Базой для комплекса является грузовик КАМАЗ, кабина которого обшита листами металла, а стекла защищены металлическими решетками. Кузов представляет систему, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями. Длина заграждения подгоняется по ширине улицы так, что несколько машин могут перекрыть ее целиком. Салон автомобиля оснащен несколькими жидкокристаллическими экранами, на которые выводится сигнал с видеокамер. Это обеспечивает командиру и водителю круговой обзор, а также позволяет маневрировать в городских условиях.

Как пояснил представитель Росгвардии агентству РИА Новости, комплекс «Стена» предназначен для работы в зонах массовых беспорядков. Его основная задача — снизить потери среди сотрудников.

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Фото: концерн «Калашников»

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