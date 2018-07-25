Минобороны не отнимет у нас машины, а просто пересчитает (на случай войны)

После сообщений о готовящемся приказе о мобилизации в случае войны всех легковых автомобилей российскому военному ведомству пришлось прокомментировать ситуацию.

Накануне появилась информация о том, что Минобороны хочет поставить на воинский учет все автомобили категории М1 (легковые, рассчитанные на перевозку не более восьми пассажиров). Армия будет их использовать в своих целях в случае введения в стране военного положения.

Военное ведомство было вынуждено прокомментировать ситуацию. В официальном сообщении говорится, что у российской армии достаточно штатной техники для выполнения любых задач, а привлечение к задачам гражданских автомобилей возможно лишь в исключительных случаях и строго в рамках действующего законодательства.

«Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают», — говорится в сообщении Минобороны.

Проект документа опубликован на портале правовой информации. В Минобороны говорят, что для граждан и юридических лиц ничего не изменится: ведомство лишь хочет пересчитать автомобили и уточнить порядок их учета в военных комиссариатах.

Впрочем, отдельного закона, позволяющего в случае введения в стране военного положения изымать гражданские автомобили, в России нет. А Конституция, Гражданский кодекс и закон «О военном положении» предусматривают выплату компенсации владельцам, у которых автомобили изымаются. Об этом в приказе Минобороны нет ни слова.

Последние новинки военной техники традиционно были показаны на Параде Победы в мае.

В прошлом году УАЗ пообещал сделать для Росгвардии «супервнедорожник». Машину, правда, так никто пока и не увидел.

Фото: Стоян Васев/ТАСС