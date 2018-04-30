Что нового проедет на Параде Победы 2018?

Который год во главе механизированной колонны главного парада нашей страны легендарный Т-34. Как здорово! Лязганье траков «тридцатьчетверки» по брусчатке Красной площади — лучшая музыка Дня Победы. Следом идет уже современная техника. И каждый раз безумно любопытно, какие новинки поступили на вооружение российской армии. Самые интересные представлены в фоторепортаже Вадима Крючкова.

Что нового проедет на Параде Победы 2018?

  • Наш Т-72Б3 и немецкий Леопард-2: самые серьезные соперники танковых сверхдержав.
  • Подробный рассказ о новинках Российской Армии, в том числе танке «Армата», вы найдете по ссылке.
  • Познакомиться с «бортом 0001» — парадным кабриолетом ЗИЛ‑41041 АМГ — можно здесь.
  • Чтобы посмотреть на самый массовый российский танк Т-72Б3 глазами обычного водителя, пройдите по этой ссылке.

Что нового проедет на Параде Победы 2018?
Фото: Эксперт
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