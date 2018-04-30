Что нового проедет на Параде Победы 2018? Который год во главе механизированной колонны главного парада нашей страны легендарный Т-34. Как здорово! Лязганье траков «тридцатьчетверки» по брусчатке Красной площади — лучшая музыка Дня Победы. Следом идет уже современная техника. И каждый раз безумно любопытно, какие новинки поступили на вооружение российской армии. Самые интересные представлены в фоторепортаже Вадима Крючкова. Как разводят на шиномонтаже? Какие бывают схемы мошенничества в шиномонтажной мастерской, угрожающие вашей жизни и кошельку? Майский выпуск «За рулем»: открываем мост в Крым Чем болеют вариаторы Jatco и как их лечить; какой из субкомпактных кроссоверов готов потягаться с Renault Kaptur за симпатии покупателей; кто и как взламывает автомобили через CAN-шину; что сделать, чтобы отмыть битум, смолу и реагенты с кузова; как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в свежем, майском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!