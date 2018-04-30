Чуть меньше года продержался рекорд скорости, установленный внедорожником Toyota Land Speed Cruiser, — 2000-сильный монстр сумел разогнаться до 370 км/ч. Тюнингованный Nissan Qashqai превзошел это достижение — 382 км/ч!
Который год во главе механизированной колонны главного парада нашей страны легендарный Т-34. Как здорово! Лязганье траков «тридцатьчетверки» по брусчатке Красной площади — лучшая музыка Дня Победы. Следом идет уже современная техника. И каждый раз безумно любопытно, какие новинки поступили на вооружение российской армии. Самые интересные представлены в фоторепортаже Вадима Крючкова.
Чем болеют вариаторы Jatco и как их лечить; какой из субкомпактных кроссоверов готов потягаться с Renault Kaptur за симпатии покупателей; кто и как взламывает автомобили через CAN-шину; что сделать, чтобы отмыть битум, смолу и реагенты с кузова; как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в свежем, майском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
В доступном среднем классе у нас оказалось совсем мало предложений. В центре гремит Октавия, с флангов ее полегоньку тормошат всего лишь французским присутствием. Мы взяли на тест этих скромников из Калуги — Ситроен С4 и Пежо 408. Оба недавно пережили рестайлинг.
Электрическое будущее совсем близко? Для марки Tesla оно уже наступило, потому что вслед за дорогими Model S и Model X на дороги вышла более доступная Model 3. Мы уже прокатились на этом седане. Каков он? Об этом — в нашем видеообзоре.
Если посмотреть вокруг, половина автомобилей в России — родственники Фиата 500. Почему же он ведет себя так, как будто приехал на чужбину?
Что нового проедет на Параде Победы 2018?
Который год во главе механизированной колонны главного парада нашей страны легендарный Т-34. Как здорово! Лязганье траков «тридцатьчетверки» по брусчатке Красной площади — лучшая музыка Дня Победы. Следом идет уже современная техника. И каждый раз безумно любопытно, какие новинки поступили на вооружение российской армии. Самые интересные представлены в фоторепортаже Вадима Крючкова.
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