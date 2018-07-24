Минобороны отнимет у граждан легковушки. Ну, если вдруг война

Ведомство готовит проект закона, который позволит военным изымать гражданские легковые автомобили в случае введения военного положения.

В СССР, а затем и в России воинскому учету подвергаются внедорожники отечественного производства, а также грузовые автомобили. Предполагается, что в случае войны эти автомобили будут мобилизованы, то есть перейдут в пользование военных.

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Раньше граждане, покупавшие отечественные «Нивы» и УАЗы, были обязаны сами передавать данные о транспортных средствах в военкоматы, затем ГИБДД стала сама передавать данные, избавив граждан от лишних затрат времени. Легковые автомобили и внедорожники иностранного производства военных не интересовали: к ним сложнее найти запчасти, особенно во время военного положения

Но военным, как выяснилось, этого мало. Видимо, отечественные внедорожники недостаточно комфортны, так как Минообороны подготовило законопроект, согласно которому на учет должны становиться автомобили категории М1, пишут «Известия». А под нее подпадают абсолютно все легковые автомобили (включая кроссоверы и внедорожники), которые зарегистрированы в ГИБДД. Так что теоретически Минобороны сможет изъять и Kia Rio, и Volkswagen Touareg. Впрочем, в документе оговаривается, что предпочтение по-прежнему будет отдаваться отечественным внедорожникам производства УАЗ.

Предполагается, что на гражданских автомобилях военные будут перемещаться, пока со складов в их распоряжение не поступят штатные машины, а в зону боевых действий частная техника попадать не будет. Затем гражданскую машину вернут владельцу, и тот сможет потребовать компенсацию за повреждения автомобиля, которые тот получил во время эксплуатации транспортного средства.

Предполагается, что данные об автомобилях военным будут передавать не только ГИБДД и Ростехнадзор, но и ФНС.

Последние новинки военной техники традиционно были показаны на Параде Победы в мае.

В прошлом году УАЗ пообещал сделать для Росгвардии «супервнедорожник». Машину, правда, так никто пока и не увидел.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС