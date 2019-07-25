Лада, Hyundai или Kia: что на самом деле дешевле обходится?

Считается, что цены на запчасти для автомобилей отечественного производства намного ниже, чем для иномарок. Так ли это сегодня — разобрались на примере вазовского флагмана и «сладкой парочки», Rio и Solaris. А еще сравнили траты на обслуживание и некоторые расходные материалы.

По всем расходным материалам Рио и Солярис — один и тот же автомобиль. Ну а Веста — это совокупность отечественных технических решений с привнесенными фирмой Renault технологиями.

Техническое обслуживание

Материалы по теме Обслуживание у неофициалов: есть ли жизнь после гарантии?

Техобслуживание — процедура обязательная, а для тех, кто много ездит, достаточно частая. Даже при относительно небольшом пробеге в 30 000 км в год нужно провести две обязательных процедуры ТО. Причем, если владелец хочет, чтобы его машина послужила подольше, менять масло стоит в два раза чаще — с интервалом 7500 км, ну в крайнем случае 10 000 км. Поэтому расходы на масло и масляный фильтр будут довольно частыми.

Моторное масло заводы-изготовители требуют заливать в Весту и Солярис приблизительно одного уровня качества и вязкости. Но что-то мне подсказывает, что в мотор отечественного производства, основные технические решения которого восходят к началу восьмидесятых годов, владельцы будут наливать что попроще и подешевле. Предположим, что масло для Весты обойдется в 1500 рублей, а среднестатистический владелец Рио купит масло минимум за 2000 рублей за канистру. Сам АВТОВАЗ рекомендует масла Лукойл. Например, четырехлитровая канистра моторного масла Лукойл Genesis Armortech A5B5 (синтетическое, 5W-30) стоит 1550 рублей.

Масляный фильтр на Весту подойдет любой из устанавливаемых на первую «восьмерку». Поэтому цены могут начинаться от 100 рублей. Но фильтры солидных производителей не так дешевы и стоят от 200 рублей. На корейские автомобили фильтры подороже — от 150 рублей, а средняя цена оригинала — в районе 250 рублей. Еще «корейцам» потребуется замена прокладки сливной пробки. Цена — около 50 рублей.

Воздушные фильтры и на Весту, и на Рио/Солярис стоят 300–600 рублей. Только менять их надо на 30 000 и 45 000 км пробега соответственно.

Воздушный фильтр на Hyundai Solaris. Благодаря использованию нетканого материала и большой пылеемкости его можно менять довольно редко.

Материалы по теме Сколько мой Солярис протянет без ТО?

Салонные фильтры на рассматриваемых автомобилях имеют схожую конструкцию и стоят от 200 до 900 рублей. Верхние цифры относятся к особо навороченным конструкциям, не пропускающим, если верить заявлениям изготовителей, запахи, пыльцу и прочее. Менять салонные фильтры следует при каждом ТО.

Свечи на «корейцах» ходят по 60 000 км, и комплект обходится в 800–4000 рублей. Но дешевые свечи, в отличие от фирменных, иридиевых, придется менять гораздо чаще. Регламент Весты рекомендует замену свечей каждые 30 000 км. Цена комплекта — от 290 рублей. Отдельные энтузиасты подбирают свечи, сделанные по современным технологиям, и тогда их цена также будет приближаться к 1000 рублей за штуку.

В интернете существует услуга продажи комплекта расходников на малое ТО. В него входит масло, фильтры масляный, воздушный и салонный. И для Весты, и для Рио/Соляриса такой стоит 3000–3750 в зависимости от производителя масла.

Коробки с деталями Renault. Но все имеют наклейки Lada Vesta. Салонный, воздушный фильтры и передние колодки для Весты подходят от автомобилей Рено.

Первые два ТО для Весты у официального дилера обойдутся в 15 000 рублей.

Итак, в цене на запчасти для ТО — почти паритет. А разница обусловлена только стоимостью применяемого моторного масла.

Зато стоимость обслуживания заметно разнится. Владельцу Соляриса первые два ТО у официального дилера обойдутся ориентировочно в 23 000 рублей — дороже на 8000 рублей по сравнению с Вестой. Такое соотношение приводит к тому, что многие владельцы корейских машин уже со второго, а то и в первый год эксплуатации начинают обслуживать машину самостоятельно или обращаются к неофициалам. Кстати, на официальных сервисах Lada указано, что стоимость нормочаса составляет 800 рублей. В случае с Hyundai каждый час оценивается в 1100 рублей.

Расходные материалы

Тормозные колодки, особенно при езде в большом городе, также можно отнести к часто заменяемым деталям, только четкого регламента нет, меняют их по требованию. Передние колодки на Солярис обойдутся от 600 рублей (от сторонних производителей) до 2900 рублей (за оригинал). Цены на передние тормозные колодки для Весты начинаются от 600 рублей. В фирменной упаковке Renault колодки будут стоить 1300 рублей, а изделия знаменитых «тормозных» фирм, например, Brembo, — до 2000 рублей.

Тормозные колодки Hi-Q SANGSIN для Рио/Солярис стоят около 1000 рублей.

Колодки для Весты подходят также для целого ряда автомобилей фирмы Renault.

Материалы по теме Экономим на техническом обслуживании Hyundai Solaris

Тормозные диски на Весту стоят от 1200 до 6000 рублей за штуку. При этом оригинал обойдется в 5000 рублей за комплект. Диски для Соляриса укладываются в диапазон 1200–3000 рублей за штуку. На оригинальный комплект из двух дисков потратите примерно 6000 рублей.

Задние колодки наших конкурсантов стоят 600–1500 рублей для Соляриса и 1200–3300 рублей для Весты.

Амортизаторные стойки на наших дорогах тоже порой можно отнести к расходникам. Покупка комплекта из двух передних амортизаторов обойдется в 4500–6000 рублей для Весты и в 2300–10 000 рублей для Рио/Солярис.

Еще на автомобилях нужно обновлять приводные ремни. У Весты ремень привода вспомогательных агрегатов должен меняться каждые 90 000 км пробега. Сам ремень может обойтись в 250–600 рублей, а ремкомплект, включающий ролик, стоит 800–1000 рублей. Комплект привода ГРМ необходимо менять только на Весте, и то очень редко — через 180 000 км (по регламенту). Но лучше профилактически заменить оба ремня на вазовском моторе при 90 000 км. Полный ремкомплект (ремень и ролики) обойдется примерно в 4000 рублей.

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и KIA

В регламенте рассматриваемых корейских автомобилей четкого срока замены приводного ремня нет, но я бы не рекомендовал ездить с одним ремнем больше 100 000 километров. Оборвется — никуда не доедете: он насос охлаждающей жидкости приводит, без работы которого неминуем перегрев двигателя. Комплект деталей, включающий приводной ремень и ролики, для семейства Рио/Солярис обойдется в среднем в 5200 рублей.

Посчитаем, сколько израсходует на детали владелец отечественной машины и одного из «корейцев» за 3 года и 100 000 км пробега. Предположим, что помимо замены необходимых ремней за это время дважды придется поменять передние тормозные колодки, один раз — задние и один раз — передние тормозные диски. Плюс передние стойки.

Покупка деталей для Весты обойдется в 15000–30 000 рублей, а для Рио/Соляриса — в 12 000–19 000 рублей. Более высокие цены деталей на отечественную машину можно объяснить дорогими задними колодками для барабанных тормозов и заменой обоих ремней двигателя. Нет, можете не менять ремень ГРМ, но мы предупреждали. Цепной привод ГРМ у корейского мотора, скорее всего, не потребует вложений за указанный период эксплуатации.

Если авария

Материалы по теме Как сэкономить, восстанавливая автомобиль после аварии?

А если исследуемые автомобили попадут в небольшое ДТП? Сверим цены на некоторые кузовные детали и оптику.

Фара на Весту стоит около 12 000 рублей (оригинал). И не более 4000 рублей — китайский аналог. Для корейских автомобилей оригинальная фара ориентировочно обойдется в 18 000 рублей, и от 3500 рублей придется отдать за плохонький неоригинал. Передний бампер на Весту можно приобрести за 6000–7000 рублей. Причем это будет новый бампер, уже окрашенный в нужный цвет.

Для автомобилей Рио/Солярис уровень цен приблизительно тот же, только крашеные бамперы дороже — примерно 11 000 рублей.

Дальнейшие исследования показали, что всю «кузовщину» для наших подопечных предлагают по приблизительно одинаковым ценам. В крупных городах, после легкой аварии, можно легко найти и купить окрашенные детали, а заменить самостоятельно в своем гараже.

***

Миф о дешевизне обслуживания современных отечественных автомобилей развеян: мы видим практически паритет по ценам на запчасти для наших подопытных. А вот обслуживание у официального дилера выгоднее владельцам Лады.