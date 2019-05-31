«За рулем» объясняет, на что ориентироваться при замене масла: на календарь, на одометр или на что-то еще.

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Поскольку все моторы работают в разных условиях, порой противоположных, то давать общие рекомендации по периодичности замены масла сложновато. Скажем, дедушка-дачник ездит только с мая по сентябрь, причем автомобиль чаще стоит, чем движется. А озабоченный горожанин мотается по пробкам каждый день, пересекая мегаполис из конца в конец. Наконец, бывает и такое, когда машину используют только для загородных поездок по выходным.

Рекомендовать всем этим владельцам одно и то же было бы просто невежливо: ведь очевидно, что во всех перечисленных ситуациях масло работает в разных условиях. Поэтому дедушке-дачнику есть смысл заменять моторное масло, руководствуясь календарем: раз в год. Любителю воскресных вояжей нужно чаще посматривать на одометр: скажем, намотал очередные 15 000 км — меняй.

Труднее всего советовать что-то горожанину с его смешной средней скоростью, малым дневным пробегом и многочасовым пребыванием в пробках. Именно по этой причине обычно предлагают «делить пробег пополам», то есть заменять масло примерно через 7500 км.

Есть другой способ — мы опробовали его на редакционном Ларгусе, установив на него счетчик моточасов.

Само собой, что если реальное состояние масла визуально ухудшилось, менять его нужно безо всяких рекомендаций. Что касается продуктов, в название которых входит термин типа Long Life, Longlife или аналогичный, то не стоит полагать, что это позволяет дольше ездить на таком масле без замены. Обычно подобные надписи говорят о том, что это масло подходит для рекомендуемых автопроизводителями гибких межсервисных интервалов. Другими словами, бортовой компьютер такого автомобиля, взвесив количество холодных пусков мотора, длительность работы на минимальных оборотах холостого хода и среднюю скорость, может «разрешить» проездить на таком масле 30 и более тысяч километров. Но он же имеет право и сократить интервал замены масла, если ему что-то не понравится.

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