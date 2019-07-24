Свечи с тонким электродом: они и правда эффективнее?

Какие электроды эффективнее в работе и дольше прослужат — тонкие или толстые, объясняет эксперт «За рулем».

Если в стареньких автомобилях свечи менялись буквально за пять минут, то в современных машинах для этого порой нужно разобрать полмотора. Поэтому в идеале свеча должна служить примерно столько же, сколько сам мотор. Но обычная сталь и даже хромоникелевые сплавы под действием искрового разряда постепенно выгорают вследствие электроэрозионного износа. Кроме того, в процессе работы свечи на ней образуется нагар, резко ухудшающий ее показатели.

Лучшими показателями по части тугоплавкости обладают металлы платиновой группы — иридий, платина, иттрий. Преимуществом иридия при этом является хорошая теплопроводность, почти на порядок превышающая показатели хромоникелевых сплавов. Для свечи это очень важно, так как высокая теплопроводность уменьшает температуру электрода. Однако такие металлы очень дороги. Но иридий позволяет делать электроды предельно миниатюрными. Например, у японских Denso Iridium толщина центрального электрода составляет всего 0,4 мм, в то время как у обычной свечи на базе хромоникелевого сплава — примерно 2,5 мм.

Материалы по теме Думаете про ГБО? Не забудьте и про особые свечи!

Впрочем, экономия металла— не главное достоинство тоненьких электродов.

Подобно тому как разряд молнии поражает одинокие деревья, мачты и, само собой, громоотводы, так и тоненькие электроды свечи позволяют увеличить энергетику разряда, что положительно сказывается на мощности, экономичности и экологии.

Наши испытания показали, что даже в сравнении с высококачественными, но «толстыми» свечами их «тоненькие» коллеги способны улучшить экономичность на 6 — 7 %.

Кроме того, тоненькие электроды позволяют свечам уверенно работать при аварийном понижении напряжения в бортсети.

Что касается ресурса, то 100 000 км — вполне реальная величина для «худышек». Единственный их недостаток — более высокая, по сравнению с «обычными» свечами, цена.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Сколько проживут недорогие свечи, узнайте тут.



