Зазоры в свечах — проверять или нет? — журнал За рулем

Зазоры в свечах — проверять или нет?

Раньше свечи перед установкой в двигатель требовалось обследовать с помощью щупа. Сейчас можно обойтись без этого — ничего плохого не произойдет.

Материалы по теме
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В СССР свечи продавались поштучно, часто завернутые в промасленную бумагу, и были изрядным дефицитом. В таких условиях зазоры между электродами могли различаться. Ведь при перевозке даже несильный удар по боковым электродам приводил к уменьшению зазора, зачастую почти до нуля. Поэтому все инструкции требовали обязательной проверки зазора между электродами перед установкой свечей в двигатель.

Сейчас времена другие. Свечи и за рубежом, и у нас в стране изготавливают на современных высокотехнологичных линиях. После технического контроля каждая свеча упаковывается в картонную коробочку, а на резьбовую часть надевается защитная гильза, полностью исключающая удары по электродам.

Мало того, конструкция современной свечи зачастую такова, что центральный электрод выглядит как тоненькая иголочка из редких, дорогих и очень тугоплавких сплавов. И совать в такой зазор щуп —это как расчесывать волосы граблями. Если при покупке свечей нет следов повреждения упаковки, то в большинстве случаев их ставят в двигатель безо всяких проверок зазоров.

Есть вопросы? Задавайте! revin@zr.ru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые