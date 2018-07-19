Материалы по темеПлоский двигатель — изобретение наших мотористов
Сейчас времена другие. Свечи и за рубежом, и у нас в стране изготавливают на современных высокотехнологичных линиях. После технического контроля каждая свеча упаковывается в картонную коробочку, а на резьбовую часть надевается защитная гильза, полностью исключающая удары по электродам.
Мало того, конструкция современной свечи зачастую такова, что центральный электрод выглядит как тоненькая иголочка из редких, дорогих и очень тугоплавких сплавов. И совать в такой зазор щуп —это как расчесывать волосы граблями. Если при покупке свечей нет следов повреждения упаковки, то в большинстве случаев их ставят в двигатель безо всяких проверок зазоров.
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