Многоэлектродные свечи: в чем вас обманывает реклама

Эффектная работа многоэлектродных свечей — не что иное, как обман зрения, который ловко используют маркетологи. Эксперимент «За рулем» это доказал.

Материалы по теме Свечи зажигания: утомленные искрой

Еще работая на заводе, я до хрипоты спорил с коллегой из соседнего отдела, который аккуратно пилил лобзиком боковой электрод свечи зажигания, чтобы всякий раз «получать две искры вместо одной».

Аргументы не действовали — более того, когда «изобретатель» подключил свое творение к генератору импульсов и катушке зажигания, то на глазах у всех искра удвоилась, сверкая на обоих кончиках изувеченного электрода.

Толпа перестала рукоплескать только после того, как я убавил частоту генератора с 200 герц до 1 — вот тут-то все и увидели, что одинокая искра ничуть не изменилась в размерах, а стала прыгать то на одну половинку электрода, то на другую. Но чтобы на обе сразу — никогда! Просто на высокой частоте этого не видно, как не видно мелькания кадров на киноэкране. Обман зрения — все просто.

Никаких многоискровых свечей в природе нет. Правда, были чешские свечи «Бриск Премиум», в которых разряд прыгал с центрального электрода на корпус через два промежуточных проводящих колечка посреди изолятора, что визуально разбивало искру на три части. Но и в этом случае разряд каждый раз был только один, а никак не три.

Между тем работа многоэлектродных свечей все же отличается от обычных одноэлектродных. Помимо повышенной долговечности наши сравнительные испытания неоднократно фиксировали возрастание крутящего момента, увеличение эффективного кпд и т.п.

Преимущества проявлялись, в основном, на минимальных оборотах холостого хода и невысокой нагрузке на двигатель. Все это — следствие так называемой открытой искры, распространению которой не мешает боковой электрод. В многоэлектродных свечах боковые электроды не закрывают торец центрального коллеги, а потому у фронта пламени нет препятствия.

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