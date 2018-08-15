Хорошие свечи на выброс — как заблуждаются механики со стажем Геннадий Емелькин развенчивает распространенный миф о свечах зажигания. А ведь многие бывалые автомобилисты, да и некоторые профессиональные механики, порой отбраковывают вполне рабочие свечи именно по этой причине... Ездить с иностранными правами или восстанавливать российские? Комментарий ГИБДД Читатель журнала «За рулем» — уроженец России, а ныне гражданин Литвы — хочет работать водителем такси в Санкт-Петербурге. При этом свои российские водительские права он потерял, зато имеет литовские. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников. Лужа на встречке — как избежать аварии? Даже чистая вода, попав в большом количестве на лобовое стекло, способна лишить водителя обзора. Что уж говорить о воде из грязной лужи на дороге! В условиях интенсивного движения потеря видимости может привести к аварии. Наверняка у вас есть свой вариант действий в подобной ситуации. И есть единственно верный.