Геннадий Емелькин развенчивает распространенный миф о свечах зажигания. А ведь многие бывалые автомобилисты, да и некоторые профессиональные механики, порой отбраковывают вполне рабочие свечи именно по этой причине...
Читатель журнала «За рулем» — уроженец России, а ныне гражданин Литвы — хочет работать водителем такси в Санкт-Петербурге. При этом свои российские водительские права он потерял, зато имеет литовские. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.
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«Двадцать четвертая» Волга в Советском Союзе была лакмусовой бумажкой статуса владельца. Настоящий символ брежневской эпохи застоя! И вот ГАЗ-24 отмечает полувековой юбилей пробегом на историческую родину.
Новый Volkswagen Touareg променял понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала на доводчики дверей и футуристичный интерьер. Главный вопрос — сможет ли он и дальше конкурировать с серьезными внедорожниками. Но сдается, что отныне основные соперники Туарега — большие кроссоверы вроде Лексуса RX 350.
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Хорошие свечи на выброс — как заблуждаются механики со стажем
Геннадий Емелькин развенчивает распространенный миф о свечах зажигания. А ведь многие бывалые автомобилисты, да и некоторые профессиональные механики, порой отбраковывают вполне рабочие свечи именно по этой причине...
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