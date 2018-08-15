Хорошие свечи на выброс — как заблуждаются механики со стажем

Геннадий Емелькин развенчивает распространенный миф о свечах зажигания. А ведь многие бывалые автомобилисты, да и некоторые профессиональные механики, порой отбраковывают вполне рабочие свечи именно по этой причине...

  • Какой инструмент лучше использовать для замены свечей зажигания, смотрите здесь.
  • 16 способов увеличить мощность двигателя собраны по ссылке.

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