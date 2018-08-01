Шесть инспекторов 5-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД Московской области уволены после драки у бара в Павловском Посаде, в которой смертельную травму получил 34-летний Евгений Толстов. Теперь бывших полицейских ждет суд.
Замена свечей зажигания — одна из самых простых регламентных работ по обслуживанию автомобиля. Многие владельцы предпочитают менять свечи самостоятельно. Но не все знают, какой инструмент для этого подходит лучше. Рассказываем и показываем.
Сторонники старого проверенного метода покупки с непременным визитом в автоцентр (на самом деле одним визитом дело никогда не ограничивается), чтобы все потрогать и покрутить, вскоре могут оказаться в меньшинстве — покупка в онлайне давно стала популярна в мире и активно развивается у нас.
Терамонт не просто большой SUV в линейке Фольксвагена — он самый большой. Вероятно, немцы прислушались к мнению тех, кто считает, что русские, как и американцы, любят просторные автомобили.
Какой инструмент для замены свечей лучше не использовать? Видео
Замена свечей зажигания — одна из самых простых регламентных работ по обслуживанию автомобиля. Многие владельцы предпочитают менять свечи самостоятельно. Но не все знают, какой инструмент для этого подходит лучше. Рассказываем и показываем.
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