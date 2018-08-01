Какой инструмент для замены свечей лучше не использовать? Видео

Замена свечей зажигания — одна из самых простых регламентных работ по обслуживанию автомобиля. Многие владельцы предпочитают менять свечи самостоятельно. Но не все знают, какой инструмент для этого подходит лучше. Рассказываем и показываем.

  • Наиболее распространенные причины троения двигателя собраны здесь.
  • О том, как не навредить мотору при замене свечей, — смотрите по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото:
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые