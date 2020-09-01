Новый «За рулем»: большой тест зимних шин, иномарка по цене Гранты, всё про антифриз

«За рулем» №9/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Призовые Весты — нашим читателям!
- Армянский учет: было выгодно, а теперь беда
- Бензин на АЗС: сколько нам недоливают?
- Кроссовер Genesis GV80 и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Kia K5 — первый тест сменщика Оптимы
- УАЗ Пикап с автоматической коробкой за полтора миллиона
- Китайский минивэн GAC GN8 как альтернатива Тойоте Альфард
- Kia Seltos с мотором 1.6 — автоматическая коробка против механической
ЗР АКТИВ
- Транспортный налог: снизить или отменить?
ЗР ТЕСТ
- Лифтбек Volkswagen Polo против бестселлеров Лада Веста и Hyundai Solaris
- Большой тест зимних шин: дорогие, дешевые и «никакие»
- Новые зимние шины Michelin X-Ice Snow — плюсы и минусы
- Китайский внедорожник Haval H9 или Mitsubishi Pajero Sport? Неожиданные результаты!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Недорогие цифровые манометры: выбираем лучший
- Если плохо светят фары: регулируем и полируем
- Антифриз: какой лить и можно ли смешивать?
- USB-зарядки для телефонов: выбираем лучшую
- Иномарка по цене новой Гранты — ищем оптимальный вариант
- Автомобильные пылесосы для сбора воды: баловство или нет?
- Замена масла через отверстие масляного щупа: подбираем насос
- Давление в автомобиле: где какое?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Kia Optima
- Улучшаем шумоизоляцию автомобиля: как добиться отличного результата
- Выбираем б/у: Toyota Corolla, Nissan Murano
- Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 120 000 км
А также:
- Микроавтобус РАФ-977 — оригинал или копия иномарки?
- Хлебный фургон ГАЗ-АА из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»
- Renault Master: передний привод и 10-кубовый кузов
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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