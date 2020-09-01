Новый «За рулем»: большой тест зимних шин, иномарка по цене Гранты, всё про антифриз

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №9/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Призовые Весты — нашим читателям!

Армянский учет: было выгодно, а теперь беда

Бензин на АЗС: сколько нам недоливают?

Кроссовер Genesis GV80 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

Kia K5 — первый тест сменщика Оптимы

УАЗ Пикап с автоматической коробкой за полтора миллиона

Китайский минивэн GAC GN8 как альтернатива Тойоте Альфард

Kia Seltos с мотором 1.6 — автоматическая коробка против механической

ЗР АКТИВ

Транспортный налог: снизить или отменить?

ЗР ТЕСТ

Лифтбек Volkswagen Polo против бестселлеров Лада Веста и Hyundai Solaris

Большой тест зимних шин: дорогие, дешевые и «никакие»

Новые зимние шины Michelin X-Ice Snow — плюсы и минусы

Китайский внедорожник Haval H9 или Mitsubishi Pajero Sport? Неожиданные результаты!

ЗР ЭКСПЕРТ

Недорогие цифровые манометры: выбираем лучший

Если плохо светят фары: регулируем и полируем

Антифриз: какой лить и можно ли смешивать?

USB-зарядки для телефонов: выбираем лучшую

Иномарка по цене новой Гранты — ищем оптимальный вариант

Автомобильные пылесосы для сбора воды: баловство или нет?

Замена масла через отверстие масляного щупа: подбираем насос

Давление в автомобиле: где какое?

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Kia Optima

Улучшаем шумоизоляцию автомобиля: как добиться отличного результата

Выбираем б/у: Toyota Corolla, Nissan Murano

Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 120 000 км

А также:

Микроавтобус РАФ-977 — оригинал или копия иномарки?

Хлебный фургон ГАЗ-АА из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»

Renault Master: передний привод и 10-кубовый кузов

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!