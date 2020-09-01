Новый «За рулем»: большой тест зимних шин, иномарка по цене Гранты, всё про антифриз — журнал За рулем

Новый «За рулем»: большой тест зимних шин, иномарка по цене Гранты, всё про антифриз

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №9/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Призовые Весты — нашим читателям!
  • Армянский учет: было выгодно, а теперь беда
  • Бензин на АЗС: сколько нам недоливают?
  • Кроссовер Genesis GV80 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia K5 — первый тест сменщика Оптимы
  • УАЗ Пикап с автоматической коробкой за полтора миллиона
  • Китайский минивэн GAC GN8 как альтернатива Тойоте Альфард
  • Kia Seltos с мотором 1.6 — автоматическая коробка против механической

ЗР АКТИВ

  • Транспортный налог: снизить или отменить?

ЗР ТЕСТ

  • Лифтбек Volkswagen Polo против бестселлеров Лада Веста и Hyundai Solaris
  • Большой тест зимних шин: дорогие, дешевые и «никакие»
  • Новые зимние шины Michelin X-Ice Snow — плюсы и минусы
  • Китайский внедорожник Haval H9 или Mitsubishi Pajero Sport? Неожиданные результаты!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Недорогие цифровые манометры: выбираем лучший
  • Если плохо светят фары: регулируем и полируем
  • Антифриз: какой лить и можно ли смешивать?
  • USB-зарядки для телефонов: выбираем лучшую
  • Иномарка по цене новой Гранты — ищем оптимальный вариант
  • Автомобильные пылесосы для сбора воды: баловство или нет?
  • Замена масла через отверстие масляного щупа: подбираем насос
  • Давление в автомобиле: где какое?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Kia Optima
  • Улучшаем шумоизоляцию автомобиля: как добиться отличного результата
  • Выбираем б/у: Toyota Corolla, Nissan Murano
  • Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 120 000 км

А также:

  • Микроавтобус РАФ-977 — оригинал или копия иномарки?
  • Хлебный фургон ГАЗ-АА из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»
  • Renault Master: передний привод и 10-кубовый кузов

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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